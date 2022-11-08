Yiğit Dikmen: Bu hikâyeye dahil olmaktan çok mutluyum!

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◊ “Üç Kız Kardeş” dizisine akademisyen Özgür karakteriyle dahil oldunuz. Sete ilk gittiğinizde neler hissettiniz?

- Diziye sonradan dahil olduğum için biraz çekincelerim vardı. Ama oyuncu arkadaşlarım o kadar içten karşıladılar ki beni sanki ilk günden beri ekibin bir parçasıymış gibi hissettim. “Üç Kız Kardeş”, gerçekten çok dokunaklı, duru ve çok güçlü bir hikâye ben de bu işin içine dahil olmaktan çok mutluyum.

◊ Role hazırlanırken nelere dikkat ettiniz?

- Özgür karakteri inanılmaz özgüvenli ve kuvvetli bir karakter. Kendi içinde barındırdığı bir gizemi de var. Dikkat çekici bir adam. Özgür, çok net bir karakter ama iç dünyasında farklı şeyler yaşıyor. Ben bu netlikle gizem arasındaki dengeyi kurmak üzerine yoğunlaştım aslında.

Ayvalık’ta çekim yapmak paha biçilemez

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◊ Çok sevilen bir projeye dahil olmak size neler hissettiriyor?

- Bu kadar sevilen bir projeye dahil olmak tabi ki çok gurur verici heyecan duyulası bir durum. Keyfim çok yerinde.

◊ Ayvalık’ın eşsiz doğasında çekim yapmak nasıl bir duygu?

- Ben Ayvalık’ta ilk kez bulunuyorum. Havası, doğası, insanı gerçekten eşsiz. Böyle bir ortamda çekim yapmanın keyfi paha biçilemez sanırım.

◊ Sporcu kimliğinizin oyunculuğunuza ne gibi katkıları oluyor?

- Sporcu kimliğim her şeyden önce dayanıklılık sağladığı için kolay kolay yorulan bir insan değilim. Bunun yanında atletik özellikler gerektirecek rolleri oynamakta sıkıntı çekmiyorum.

Spor hayatımın her anında

◊ Yoğun set programında spor yapabiliyor musunuz?

- Spor hayatımın her anında var dolayısıyla setimin olması antrenmanlarımı etkilemiyor tam tersi motive ediyor. Boş zamanlarımda genellikle arkadaşlarımla vakit geçiririm kalabalık buluşmaları çok severim ve mutlaka daha önce gitmediğim, bilmediğim bir restoran bulup orada yemek yerim. Ailemle de vakit geçirmeyi ihmal etmem.

Yorumlardan çok etkilenmem

◊ Sizin için sosyal medyada yapılan yorumları okur musunuz?

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- Sosyal medyayı tamamen kendi keyfim için kullanan biriyim. Paylaştığım fotoğrafları kendi estetik algım ile özenle seçerek paylaşırım. Yorumlara gelince tabii ki insan güzel şeyler gördüğünde mutlu oluyor ama bunun olumsuz yorum tarafı da var. Genellikle çok ciddiye aldığım durumlar değil bunlar, yani yorumlardan çok etkilenmem.

◊ En şaşırtıcı özellikleriniz nelerdir?

- Yemek yemeden birkaç gün durabilirim ve çocukluğumdan beri çok az uyurum.