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Yiğit Caner Aydın: ‘Yaşama şansın yüzde 20’ dediler

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#Yiğit Caner Aydın #Hayaller Paris#Paralimpik Okçu
Yiğit Caner Aydın: ‘Yaşama şansın yüzde 20’ dediler
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2024 07:26

PARALİMPİK okçu Yiğit Caner Aydın, “Hayaller Paris” adlı mini belgeselde hayat hikâyesini anlattı.

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2013’te henüz 21 yaşında yaşadığı talihsiz kazayla omurilik felci geçiren ve kazanın ardından doktorların yüzde 20 yaşama ihtimali verdiği Yiğit Caner Aydın, okçuluğu, “Tünelin ucundaki ışığı görmek” olarak nitelendirdi:

“Tek başıma hareket edemezken tekerlekli sandalyeyi bile süremezken, ‘Bir gün olimpiyatlara katılacağım ve dünyanın en iyisi olacağım’ demiştim. Kulübe gidip gelmek bile benim için çok masraflıydı. Evin otoparkında annemle televizyon kutusundan, koltuk minderinden hedef yaptık. Annem saatlerce benim oklarımı çekti. Hayal ettiğim tek şey o atışları bir gün finalde yapabilmekti.”

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#Yiğit Caner Aydın#Hayaller Paris#Paralimpik Okçu

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