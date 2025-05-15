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Yetimler'in yeni babası: Eşref Tek

Güncelleme Tarihi:

#Eşref Rüya#Çağatay Ulusoy#Demet Özdemir
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2025 11:15

Kanal D’nin Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’i bir araya getiren iddialı dizisi Eşref Rüya, tüm dengelerin altüst olduğu sekizinci bölümüyle çarşamba ekranına yine damgasını vurdu.

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Eşref-Nusret hesaplaşmasının Çiğdem Komiser’in baskınıyla bir başka bahara kaldığı dizide, sağlık problemleri yaşayan Yakup Baba’nın kendi yerine Eşref’i vekil tayin etmesi Kadir’i daha da öfkelendirdi. Nisan’a olan hislerini itiraf eden ancak burada da Eşref engeline takılan Kadir köprüleri attı. Kadir’in talimatıyla tutulan tetikçiler, Eşref’i öldürmek için harekete geçti. Eşref’in yanında Nisan varken pusuya düşürülmesiyle heyecan tavan yaptı.

Yetimlerin yeni babası: Eşref Tek

DEMET ÖZDEMİR’DEN “İKİLİ DELİLİK”

Aksiyon, heyecan ve gerilimin bir an olsun düşmediği Eşref Rüya’da romantik anlar da yaşandı. Nisan’ın “İlham veren bir adamsın” sözleriyle Eşref’e nazire yaptığı sahne sosyal medyada paylaşım ve yorum rekoru kırdı.

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Yetimlerin yeni babası: Eşref Tek

Eşref’in Nisan’a sürpriz yaparak onu yeniden Metin Özülkü’nün stüdyosuna götürdüğü anlarda ise Demet Özdemir şov yaşandı. “İkili Delilik” şarkısını seslendiren başarılı oyuncunun performansı izleyenlerden yine tam not aldı. Sahnenin devamında, Eşref’in bu davranışından bir hayli etkilenen Nisan’ın ona sarılmasıyla ekranda romantizm rüzgarları esti.

Yetimlerin yeni babası: Eşref Tek

TÜM KATEGORİLERDE ‘EŞREF TEK’

Ekran yolculuğuna başladığı ilk günden bu yana ilgiyle izlenen Eşref Rüya, sekizinci bölümüyle de bu geleneği devam ettirdi. Dizi, Tüm Kişiler’de 6,75 izlenme oranı ve 17,11 izlenme payı, AB’de 6,05 izlenme oranı ve 17,13 izlenme payı, 20+ABC1’de ise 7,81 izlenme oranı ve 19,60 izlenme payıyla tüm izleyici kategorilerinde günün en çok izlenen dizisi oldu.

Yetimlerin yeni babası: Eşref Tek

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Tims&B imzalı Eşref Rüya, yeni bölümleriyle her çarşamba Kanal D’de.

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#Eşref Rüya#Çağatay Ulusoy#Demet Özdemir

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