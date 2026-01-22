×
Yetimlerin babası Eşref Tek

#Eşref Rüya#Çağatay Ulusoy#Kanal D
Oluşturulma Tarihi: Ocak 22, 2026 11:35

Kanal D’nin fenomen dizisi Eşref Rüya, nefes kesen gelişmelerin yaşandığı yeni bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitledi. Aksiyon, gerilim ve yüzleşmelerin öne çıktığı bölümde Eşref, hem Nisan’ı kurtararak büyük bir tehlikeyi bertaraf etti hem de Yetimler’in başına geçerek gücünü ilan etti.

EŞREF TUZAĞI BOZDU, NİSAN’I KURTARDI

Dizinin aksiyon dolu bölümünde Eşref, kurulan tuzağı fark etti ve Nisan’ı kurtarmayı başardı. Tedavisi için Nisan’ı evine götüren Eşref, onun başına gelenlerden kendini sorumlu tuttu. Nisan’ı kaçıranın Kadir’in ortağı Fırat Koral olduğunu düşünen Eşref, vakit kaybetmeden bu ismin peşine düştü.

HIDIR VE KADİR HESAPLAŞMASI

Kadir’le yüzleşen Hıdır, geçmişte onu neden terk ettiğini anlatırken annesinin de ‘İhtiyar’ tarafından öldürüldüğünü söyledi. Kadir öğrendikleri üzerine yetim olmadığının ortaya çıkmasından endişe etti. Hıdır’ın itirafı, Kadir’in kafasında soru işaretleri oluşturdu.

KADİR DELİYE DÖNDÜ!

Yetimlerin başına geçmeye karar veren Eşref’in görevi üstlenmesi için bir tören düzenleneceği haberi herkese verildi. Yetimlerin babası olmak uğruna her şeyi göze alan ancak iktidarı elinden giden Kadir, bu gelişme karşısında öfkeden deliye döndü.

NİSAN, GEÇMİŞİN SIRRINI ÇÖZMEYE BAŞLADI

Çocukluğundaki çiftlik evinin kendisi, Eşref ve Dinçer ile bir bağlantısı olduğunu anlayan Nisan, geçmişin karanlık parçalarını bir araya getirmeye başladı.

YETİMLERİN BABASI EŞREF TEK

Yetimler’in başına geçmek için gittiği mekanda, Eşref herkes tarafından ayakta karşılandı. Hıdır, yetimlere yeni babalarının Eşref olduğunu duyurdu. Ancak yetimlerden bazılarının İhtiyar’dan dolayı endişelenmesine Eşref’in cevabı gecikmedi. İhtiyar’ın elçisini kendi önünde diz çöktürerek büyük bir karşılık verdi.

TİMSBİ imzalı Eşref Rüya, yeni bölümleriyle çarşamba akşamları Kanal D’de.

