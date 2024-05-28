×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Yetim tayın belgeseli

Güncelleme Tarihi:

#Beril Kayar#Kaan Müjdeci#Yetimo
Yetim tayın belgeseli
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2024 08:22

Oyuncu Beril Kayar, Kaan Müjdeci ile birlikte çektikleri Junior West isimli tayın ilham verici hikâyesini anlatan “Yetimo” adlı belgesel hakkında konuştu.

Haberin Devamı

Kayar, “Bu proje, ‘Belgesel çekelim’ diye başlamadı. Bir çekim sırasında çiftlikte bir ata âşık oldum. At yetimdi. Kaan Müjdeci ile birlikte bu atı sahiplendik. Yönetmen Çağdaş Erdoğan, bu hikâyeye inandı ve çekmek istedi. Bir anda kendimizi belgeselin içinde bulduk. İnsanlarla buluşunca, duygusal ve güzel tepkiler aldık. Oğlumun hikâyesini 140journos’un YouTube kanalından izleyebilirler” dedi.

Yetim tayın belgeseli

Sahiplendiği tay hakkında bilgi veren Kayar, “Şu an keyfi yerinde. Güzel bir çiftlikte, Ercan Sipahi’nin gözetiminde eğitim alıyor. Hayalim, atıma binmek ve ormanda gezmek. Onun sağlıklı olması benim için en önemlisi” diye konuştu.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beril Kayar#Kaan Müjdeci#Yetimo

BAKMADAN GEÇME!