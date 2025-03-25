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Yetim Ömer'in hikayesi tüm Türkiye'yi ağlattı! 'Kimse bana böyle sarılmamıştı'

Güncelleme Tarihi:

#Eşref Rüya#Kanal D#Çağatay Ulusoy
Oluşturulma Tarihi: Mart 25, 2025 11:00

Kanal D’nin çok konuşulan dizisi Eşref Rüya, ilk bölümüyle izleyiciyi ağlattı. İstanbul’da ‘Yetimler’ olarak bilinen güçlü bir suç örgütünün üyesi Eşref, hayatı boyunca elindeki güçle yetimlere yardım edeceğine yemin etti. Dizinin ilk bölümünde Eşref, annesi babası olmayan Ömer’e unutamayacağı yakınlığı gösterdi. Eşref’in parası olmadığı için top oynayamadığı halı sahayı Ömer’e satın aldığı sahneler, tüm Türkiye’yi ağlattı.

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“KİMSE BANA BÖYLE SARILMAMIŞTI”

Sert görünüşünün altında derin bir duygu dünyası saklı olan Eşref, halı saha sahnesiyle izleyiciyi derinden etkiledi.

Eşref, Yakup Baba’nın talimatı üzerine Ömer'i bulmaya gitti ve üzgün bir şekilde halı sahada yaşıtlarını izleyen Ömer’in hayatına umut oldu.

Eşref, halı sahanın sahibiyle konuşup orayı küçük çocuğa satın aldı. Eşref, “Bundan sonra senin anan, baban, abin, kardeşin, hepsi benim” dedi.

Duyduklarına inanamayan Ömer’in, Eşref’e sarılıp “Hayatımda ilk defa birine sarılıyorum, kimse bana böyle sarılmamıştı” dediği sahnelerde izleyici gözyaşlarına boğuldu.

Yetim Ömerin hikayesi tüm Türkiyeyi ağlattı Kimse bana böyle sarılmamıştı

YILDIZ KADRO

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Eşref Rüya’nın kadrosunda Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu, Ebrar Karabakan, Umut Karadağ, Kaan Turgut, Aşkın Şenol, Şener Savaş, Ahmet Yıldırım, Kerem Alp Kabul, Bartu Zeytinci, Gökçem Çoban, Volkan Uygun, Taylan Güldere, Feriha Eyüboğlu ve Macit Koper yer alıyor.

Yetim Ömerin hikayesi tüm Türkiyeyi ağlattı Kimse bana böyle sarılmamıştı

Yapımını sektörün önde gelen yapım şirketlerinden Tims&B’in, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar’ın oturduğu ve senaryosu Ethem Özışık ve Lokman Maral tarafından kaleme alınan yeni dizisi ‘Eşref Rüya’ çarşamba saat 20.00’de izleyici karşısına çıkıyor.

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