Yetenekli Bay Cage konusu ve karakterleri: Yetenekli Bay Cage hikayesi nedir, oyuncuları kimler?

Güncelleme Tarihi:
Yetenekli Bay Cage yeniden ekranlara geliyor. Star TV yayın akışı ile izleyiciyle buluşacak filmin kadrosunda Nicolas Cage, Pedro Pascal, Alessandra Mastronardi gibi isimler yer alıyor.
Mali yönden sıkıntılı bir süreçten geçen Nicolas Cage, ekonomik durumunu düzeltmek için hayranı olan Meksikalı bir milyarderin doğum gününe para karşılığında katılmayı kabul eder. Ancak Cage'in doğum günü partisine gideceği milyarderin aynı zamanda uyuşturucu baronu olduğundan ve Meksika başkan adayının kızını kaçırdığından haberi yoktur. CIA'in kendisi ile iletişime geçmesinin ardından Cage, kaçırılan kızı kurtarmak için zorlu bir mücadeleye girişir.
YETENEKLİ BAY CAGE OYUNCU KADROSU
Nicolas Cage
Pedro Pascal
Tiffany Haddish
Neil Patrick Harris
Allessandra Mastronardi
Jacob Scipio
Lilo Mo Sheen
Sharon Horgan