×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Yetenekli Bay Cage konusu ve karakterleri: Yetenekli Bay Cage hikayesi nedir, oyuncuları kimler?

Güncelleme Tarihi:

#Yetenekli Bay Cage#Yetenekli Bay Cage Konusu#Yetenekli Bay Cage Oyuncuları
Yetenekli Bay Cage konusu ve karakterleri: Yetenekli Bay Cage hikayesi nedir, oyuncuları kimler
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2024 15:28

Yetenekli Bay Cage filmi konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. 2022 yılında gösterime giren filmin yönetmen koltuğunda Tom Gormican oturuyor. Aksiyon ve komedi türündeki yapım tekrar TV ekranlarında izleyiciyle bulaşacak. Peki Yetenekli Bay Cage konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

Haberin Devamı

Yetenekli Bay Cage yeniden ekranlara geliyor. Star TV yayın akışı ile izleyiciyle buluşacak filmin kadrosunda Nicolas Cage, Pedro Pascal, Alessandra Mastronardi gibi isimler yer alıyor.

YETENEKLİ BAY CAGE KONUSU

Mali yönden sıkıntılı bir süreçten geçen Nicolas Cage, ekonomik durumunu düzeltmek için hayranı olan Meksikalı bir milyarderin doğum gününe para karşılığında katılmayı kabul eder. Ancak Cage'in doğum günü partisine gideceği milyarderin aynı zamanda uyuşturucu baronu olduğundan ve Meksika başkan adayının kızını kaçırdığından haberi yoktur. CIA'in kendisi ile iletişime geçmesinin ardından Cage, kaçırılan kızı kurtarmak için zorlu bir mücadeleye girişir.

YETENEKLİ BAY CAGE OYUNCU KADROSU

Nicolas Cage
Pedro Pascal
Tiffany Haddish
Neil Patrick Harris
Allessandra Mastronardi
Jacob Scipio
Lilo Mo Sheen
Sharon Horgan

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yetenekli Bay Cage#Yetenekli Bay Cage Konusu#Yetenekli Bay Cage Oyuncuları

BAKMADAN GEÇME!