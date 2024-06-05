Yetenekli Bay Cage konusu ve karakterleri: Yetenekli Bay Cage hikayesi nedir, oyuncuları kimler?

Haberin Devamı

Yetenekli Bay Cage yeniden ekranlara geliyor. Star TV yayın akışı ile izleyiciyle buluşacak filmin kadrosunda Nicolas Cage, Pedro Pascal, Alessandra Mastronardi gibi isimler yer alıyor.

YETENEKLİ BAY CAGE KONUSU

Mali yönden sıkıntılı bir süreçten geçen Nicolas Cage, ekonomik durumunu düzeltmek için hayranı olan Meksikalı bir milyarderin doğum gününe para karşılığında katılmayı kabul eder. Ancak Cage'in doğum günü partisine gideceği milyarderin aynı zamanda uyuşturucu baronu olduğundan ve Meksika başkan adayının kızını kaçırdığından haberi yoktur. CIA'in kendisi ile iletişime geçmesinin ardından Cage, kaçırılan kızı kurtarmak için zorlu bir mücadeleye girişir.

YETENEKLİ BAY CAGE OYUNCU KADROSU

Nicolas Cage

Pedro Pascal

Tiffany Haddish

Neil Patrick Harris

Allessandra Mastronardi

Jacob Scipio

Lilo Mo Sheen

Sharon Horgan