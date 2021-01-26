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Televizyon
Haber Giriş: 26.01.2021 - 12:43 | Son Güncelleme:

Yeşilçam’ın yıldızı Selin Şekerci

Fuat Çağdaş
Fuat Çağdaş
fcagdas@hurriyet.com.tr
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Fuat Çağdaş
Fuat Çağdaş
fcagdas@hurriyet.com.tr
Yeşilçam’ın yıldızı Selin Şekerci
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Bir dijital platform için hazırlanan Yeşilçam dizinin oyuncuları belli olmaya başladı. İlk Çağatay Ulusoy ile anlaşan yapım firması kadroyu belirlemeye başladı.

1960’lar Türkiye’sinde, Yeşilçam’ın altın çağında bir yeniden doğuş hikayesini anlatan dizinin başrolünde Çağatay Ulusoy, Afra Saraçoğlu ve Selin Şekerci paylaşacak. Şimdilerde şan dersi alan güzel oyuncu Selin Şekerci dizide Yeşilçam yıldızını canlandıracak. Canlandırdığı karakter hem ses hem de sinema sanatçısı olması nedeniyle Şekerci, dizide şarkı da söyleyecek. Aynı zamanda dizinin bir müziğini de Selin Şekerci seslendirecek.

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Fuat Çağdaş
Fuat Çağdaş
fcagdas@hurriyet.com.tr
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