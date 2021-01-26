Yeşilçam’ın yıldızı Selin Şekerci

1960’lar Türkiye’sinde, Yeşilçam’ın altın çağında bir yeniden doğuş hikayesini anlatan dizinin başrolünde Çağatay Ulusoy, Afra Saraçoğlu ve Selin Şekerci paylaşacak. Şimdilerde şan dersi alan güzel oyuncu Selin Şekerci dizide Yeşilçam yıldızını canlandıracak. Canlandırdığı karakter hem ses hem de sinema sanatçısı olması nedeniyle Şekerci, dizide şarkı da söyleyecek. Aynı zamanda dizinin bir müziğini de Selin Şekerci seslendirecek.