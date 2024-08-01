Yeşilçam'ın usta yönetmeni Günay Kosova hayatını kaybetti

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Film Sanayii ve Tüm Sanatçıları Güçlendirme Vakfından yapılan yazılı açıklamaya göre, uzun süredir Alzheimer hastalığıyla mücadele eden ve Kayışdağı Darülaceze'de kalan Kosova , dün akşam hayata gözlerini yumdu.

Usta yönetmen, bugün Sultanbeyli'de ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.