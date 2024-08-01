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Yeşilçam'ın usta yönetmeni Günay Kosova hayatını kaybetti

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#Günay Kosova#Yeşilçam#Yarasa Adam Betmen
Yeşilçamın usta yönetmeni Günay Kosova hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2024 12:01

Yeşilçam'da çok sayıda yapımda yer alan yönetmen Günay Kosova, 82 yaşında hayatını kaybetti.

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Film Sanayii ve Tüm Sanatçıları Güçlendirme Vakfından yapılan yazılı açıklamaya göre, uzun süredir Alzheimer hastalığıyla mücadele eden ve Kayışdağı Darülaceze'de kalan Kosova, dün akşam hayata gözlerini yumdu.

Usta yönetmen, bugün Sultanbeyli'de ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Set amiri, senarist, yapımcı ve yönetmen kimliğiyle 1700 filmde çalışan Günay Kosova, "Yarasa Adam Betmen", "Çikolata Tarlası" ve "Tam İsabet" gibi filmleriyle biliniyordu.

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#Günay Kosova#Yeşilçam#Yarasa Adam Betmen

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