Yeşilçam'ın efsane ismi Filiz Akın hayatını kaybetti... Sanat dünyası yasta: Elim de kalbim de yazmaya veda etmeye dayanamıyor

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Filiz Akın'ın hayatını kaybettiği haberinin duyulmasıyla birlikte sanatçı arkadaşları da peş peşe üzüntülerini paylaşarak ona veda ettiler.

HÜLYA KOÇYİĞİT

Benim zarif Beyaz Orkidem, benim canım arkadaşım, düşünceli dostum… Ah Filiz’im, ah…

Ne söyleyeceğimi, nasıl bir cümle kuracağımı bilemiyorum… İçimde tarif edilemez bir boşluk var. Gerçek olduğuna inanmak istemiyorum, yüreğim kabul etmiyor bunu. Fatma’nın acısı daha sıcacıkken, bir kez daha yürek parçalayıcı bir kayıpla karşı karşıya kalmak…

Filiz’im; dostluğun, arkadaşlığın, nezaketin, paylaştığımız her şey için sana ne kadar teşekkür etsem az… Hayatımda, sinemamızda bıraktığın derin izlerle, ışığınla, iyiliğinle kalplerimizde yaşamaya devam edeceksin. Sen hep bizimlesin.

Işığın hep parlayacak canım arkadaşım. Mekanın cennet olsun. Allah rahmet eylesin. Biricik evladı Sevgili İlker İnanoğlu ve hayat arkadaşı Sayın Sönmez Köksal başta olmak üzere, tüm sevenlerine sabır diliyorum. Türk sinemamızın başı sağ olsun.

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EDİZ HUN

Son derece üzgünüm. Nice filmde birlikte çalıştık. Her vesile ile, büyük bir zarafet içinde sevgisini biz çalışma arkadaşlarından esirgemezdi... Onunla birlikte çalışmak sanatçılar için büyük bir onur ve mutluluktu... Ülkemizin en önde gelen, nadide sinema sanatçılarından birini sonsuzluğa uğurluyoruz. Mekânı cennet olsun. Üstün varlığı ve aziz hatırası önünde saygı ile eğiliyorum.

TAMER YİĞİT

Filiz’le iki filmimiz var geçmişten, çok sevdiğim bir sanatçı arkadaşımdır. Bu sene sanat camiasından çiçekler teker teker dökülüyor. Hepsinin ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.

SELMA GÜNERİ

Üzüntüm tarifsiz… Çok önemli, çok değerli bir insanı, bir kadını, çok iyi bir sanatçıyı kaybettik.

Sevgili Filiz Akın sadece bir sanatçı, bir oyuncu değil, aynı zamanda toplumun önünde bir rol modeldi.

Güzelliğiyle, zarafetiyle, terbiyesiyle, nezaketiyle, dikkatiyle ve kalitesiyle bambaşka bir insandı. Onu tanıdığımda sinemaya yeni başlamıştım. Eşi, rahmetli Türker abi ile de çok çalıştım, ailece görüşürdük. Evlenip yuva kurduktan sonra da ilişkimiz hep sıcaktı. Bendeki yeri çok başkadır… Nurlarda yatsın, cennet mekânı olsun. Onu çok seviyorum.

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AJDA PEKKAN

Canım Filiz’im… Can dostum… Boğazımda koca bir düğüm, kelimeler yetmiyor. İnanmak, kabul etmek istemiyorum. Sen sadece sinemanın değil, benim de hayatımın yıldızıydın. Neşen, gülüşün, güzel kalbin hep aklımda, hep içimde olacak. Sensiz eksik kalacak çok şey… Seni hep anacağım, hep özleyeceğim. Başta oğlu İlker İnanoğlu olmak üzere tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum.

PERİHAN SAVAŞ

Ah canım! Güzel, kibar, hanımefendi... Türk sinemasının bir çınarını daha kaybettik. Seni de kalbime sakladım...

NEBAHAT ÇEHRE

Elim de kalbim de yazmaya, veda etmeye dayanamıyor. Güle güle güzeller güzeli arkadaşım. Seni seviyorum.

SELDA ALKOR





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AYDAN ŞENER

O kadar söylenecek şey var ki… Çok değerli, çok sevdiğim bir insandı. Aynı zamanda çocukluğumuzun prensesiydi. Zarafeti, güzelliği, hanımefendiliğiyle Türk sinemasına damga vurmuş, çok önemli bir sanatçıyı kaybettik. Tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum.

NİLÜFER

Türk sinemasının en değerli, en önemli ve en iyi oyuncularından sevgili Filiz Akın’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Zarafeti, toplumsal olaylara olan duyarlılığı, güzelliğiyle eminim birçok kişiye ilham olmuştur. Anılarımızda hep olacaksınız…

MERVE DİZDAR

Canım Filiz Akın,

Çok üzgünüm… Çocukluğumun ve gençliğimin parlayan yıldızı… Döneminin en güzellerinden… Ve ne mutlu bana ki sizinle konuşma fırsatı yakaladım. Size denk gelmek ne güzeldi… Mekânınız cennet olsun. Filmlerinizle ve hep sevgi dolu sözlerinizle unutulmaz olacaksınız. Daima…

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KADİM YAŞAR

“Kadim, o ne güzel gülmedir” demiştiniz. Sizi güldürebilmenin verdiği mutluluk, umudun ve kavuşmanın simgesidir… Hep yaşayacaksınız, umut hep var oldukça, Filiz Akın…

İZZET GÜNAY

Çok üzgünüz… Çok sevdiğimiz bir dostumuzu, arkadaşımızı kaybettik. Zarafetiyle hafızalara kazınmış, bambaşka bir insandı. Gerçekten çok üzgünüm. O Avrupai duruşu, zarafetiyle hep özel bir yere sahipti. Ne yazık ki uzun zamandır bekleniyordu… Eşiyle sürekli konuşuyor, ona dair haber alıyordum. Çok önemli bir sanatçıyı kaybettik. Tüm sevenlerine sabır diliyorum.

FERHAT GÖÇER

Melek gibi bir kalp… Asil bir vicdan…Türkiye’nin ihtiyacı olan zor zamanlarında duruşuyla temsil ettiği değerlerle en kıymetli sanat güneşlerimizden birini kaybettik… Yüzünün ve ruhunun güzelliği sonsuza kadar bu ülkenin kalbinde yaşayacak… Başımız sağ olsun.

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FAZIL SAY

Çok sevdiğim Filiz Akın’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Türkiye büyük bir değerini daha yitirdi, çok değerli bir sanatçıydı. Filiz hanım ile iyi tanışırdık, eşi ile Paris yıllarında, ben henüz yolun başında çok genç bir sanatçıyken, elinden geldiğince sahip çıkmış, destek olmuştu. Onu hep iyilikleriyle hatırlayacağım. Işıklarda uyusun. Tüm sevenlerine sabırlar dilerim.

MELEK BAYKAL

Gökyüzü yeni bir yıldız kazandı. Türk sineması sizi asla unutmayacak.





ACUN ILICALI

Değerli sanatçımız Filiz Akın’a Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum.

BEHZAT UYGUR

Canım, Filiz Akın’ı kaybetmişiz… O kadar üzüldüm ki, içimizi aydınlatan, zarafetiyle, sevgisiyle hayatımıza ışık katan bir insan daha gitti.

CEM DAVRAN

Mekânı cennet olsun, ülkemizin başı sağ olsun. Çocukluğumun yıldızıydı, hepimiz hayrandık, nur içinde yatsın.

KEREM ALIŞIK





DENİZ SEKİ

Filiz Akın‘ı kaybetmişiz. Zarafetiyle, duruşuyla hepimizin kalbinde özel bir yeri var. Çok üzgünüm… Nurlar içinde uyusun, sevenlerinin başı sağ olsun.

BURAK SAĞYAŞAR

Ülkemizin kıymetli sanatçılarından Filiz Akın’ı kaybettik.. Filiz Hanım çok zarif, bilgili, görgülü ve pırlanta gibi kalbi olan bir insandı. İyi ki son zamanlarda görüşme fırsatımız olmuş... Sönmez Bey ona bebekler gibi bakıyordu. Hepimizin başı sağ olsun Allah rahmet eylesin.





LALE BELKIS

Filiz'im... Güzeller güzeli dostum... İyi kalpli, hoşgörülü, saygılı, sevgi dolu arkadaşım. Çok üzgünüm... Mekanın çiçek bahçeleri içinde cennet olsun...

IŞIN KARACA

Çocukluğumuz birer birer bizden ayrılırken kelimelerimiz azalıyor… Sizi tanımış olmaktan onur duyuyorum. Hayatımıza kattığınız her değer için sonsuz minnettarız. Çok özel bir kadına veda ediyoruz… Acılarınız dindi. Huzurla uyu Filiz abla…. Hepimizin başı sağ olsun.