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Yeşilçam’ı bir dönem küçümsedik

Güncelleme Tarihi:

#Halil Ergüven#Kanal D#Yaprak Dökümü
Yeşilçam’ı bir dönem küçümsedik
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2026 10:07

Halil Ergün, Cemre Onaylı’nın hazırlayıp sunduğu “Cemre ile TBT” programına konuk oldu.

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Kanal D’nin ikonik dizisi “Yaprak Dökümü”nde Ali Rıza Bey karakteriyle hafızalara kazınan usta sanatçı, bir dönem entelektüel çevrelerin Yeşilçam’a tepeden baktığını söyledi:

“Bir dönem Yeşilçam’ı küçümsedik. Şimdi dönüp bakıyorum da çok önemli işler yapılmış. Çok kıymetli filmler çekilmiş. Yeşilçam sinemasının o rüzgarını bugün kimse estiremiyor. Kimseyi eleştirmek ya da yadsımak anlamında söylemiyorum ama kusura da bakmayın.”

Yeşilçam’ı bir dönem küçümsedik

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Ergün, genç oyunculara da seslendi ve sanatın yalnızca şöhret ile para üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi: “Gençlerin tek derdi şöhret ve para olmamalı.”

 

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#Halil Ergüven#Kanal D#Yaprak Dökümü

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