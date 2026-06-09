Yeşilçam’ı bir dönem küçümsedik

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Kanal D’nin ikonik dizisi “Yaprak Dökümü”nde Ali Rıza Bey karakteriyle hafızalara kazınan usta sanatçı, bir dönem entelektüel çevrelerin Yeşilçam’a tepeden baktığını söyledi:
“Bir dönem Yeşilçam’ı küçümsedik. Şimdi dönüp bakıyorum da çok önemli işler yapılmış. Çok kıymetli filmler çekilmiş. Yeşilçam sinemasının o rüzgarını bugün kimse estiremiyor. Kimseyi eleştirmek ya da yadsımak anlamında söylemiyorum ama kusura da bakmayın.”
Ergün, genç oyunculara da seslendi ve sanatın yalnızca şöhret ile para üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi: “Gençlerin tek derdi şöhret ve para olmamalı.”