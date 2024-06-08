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Yeşilçam’a saygı duruşu

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#Kültür Yolu Festivali#Yeşilçam#Selma Güneri
Yeşilçam’a saygı duruşu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2024 07:35

TÜRKİYE Kültür Yolu Festivali’nin üçüncü durağı Bursa oldu.

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Festival kapsamında yapılan söyleşiye, Yeşilçam’ın usta oyuncuları Selma Güneri, Yusuf Sezgin ve Ahmet Mekin konuk oldu.

Ahmet Mekin, “Yetenek de çok önemli ama işinize ve çalışanlara saygı duyarsanız, kendinize saygı duyarsanız başarılı olursunuz” dedi. Meslek hayatında hep iyi işler seçmeye çalıştığını belirten Selma Güneri ise “Sinema ciddiyet isteyen bir iş. Kamera önünde ruhun bedenle buluşması müthiş. Boyanıp, süslenip kamera karşısına geçip oynayabilirsiniz. Ama bu yapay bir oyunculuk olur. Seyircinin o duyguyu kalpte hissetmesi için siz de kalpten hissedeceksiniz” diye konuştu.

Selma Güneri kaçarak evlenme hikâyelerini anlatan Yusuf Sezgin “Selma’nın annesi evlenmemize karşı çıktı. Türker İnanoğlu bize destek oldu ve yıldırım nikâhıyla evlendik” dedi.

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#Kültür Yolu Festivali#Yeşilçam#Selma Güneri

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