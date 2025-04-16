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Yeşilçam efsanesinin hayatı beyazperdeye taşınıyor... Adile Naşit’i o oynayacak!

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#Adile Naşit#Yeşilçam#Meltem Kaptan
Yeşilçam efsanesinin hayatı beyazperdeye taşınıyor... Adile Naşit’i o oynayacak
Oluşturulma Tarihi: Nisan 16, 2025 08:10

Yeşilçam’ın unutulmaz sanatçısı Adile Naşit’in hayatı beyazperdeye taşınıyor. Rol aldığı yapımlarla 7’den 70’e herkesin kalbinde yer edinen usta oyuncuyu, Berlin Film Festivali’nde Gümüş Ayı Ödülü kazanan Meltem Kaptan canlandıracak. BKM tarafından beyazperdeye taşınacak “Adile” adlı filmin yönetmen koltuğunda ise Çağan Irmak oturacak.

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Türk sinemasının usta ismi Adile Naşit’in hayatının bir bölümü Çağan Irmak’ın yönetmenliğinde film oluyor.

Sayısız filmin yanı sıra tiyatro sahnesindeki performansıyla da kendinden sonraki nesle önderlik yapan ve 7’den 70’e herkesin kalbinde yer edinen usta oyuncunun hayatının bir bölümünü konu alan film için hazırlıklar başladı.

Yeşilçam efsanesinin hayatı beyazperdeye taşınıyor... Adile Naşit’i o oynayacak

BKM yapımcılığında çekilecek “Adile” filminde merakla beklenen usta sanatçıyı kimin canlandıracağı sorusu da yanıt buldu.

Filmde Adile Naşit’in gençliğini Ecem Erkek’in canlandıracağı iddia edilmişti. Binnur Kaya ve Yasemin Yalçın da bu rol için isimleri geçen ünlü oyuncular arasındaydı.

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Ancak Adile Naşit’i canlandırması için yapım şirketinin son kararı ödüllü oyuncu Meltem Kaptan oldu. Almanya’da geçen yıl düzenlenen Berlin Film Festivali’nde“Rabiye Kurnaz George W. Bush’a Karşı” filminde ‘en iyi başrol oyuncu dalında “Gümüş Ayı” ödülünü kazanan Meltem Kaptan filmde usta sanatçıya hayat verecek.

Yeşilçam efsanesinin hayatı beyazperdeye taşınıyor... Adile Naşit’i o oynayacak

Meltem Kaptan birkaç gün içinde İstanbul’a gelerek deneme çekimlerine katılacak. “Adile” adlı filmin yönetmen koltuğunda Çağan Irmak oturacak. Irmak’ın mayıs ayında sete çıkması bekleniyor.

Gümüş Ayı kazandı

Meltem Kaptan 72. Uluslararası Berlin Film Festivali’nde ‘en iyi başrol oyuncu’ dalında “Gümüş Ayı” ödülünü kazandı.

Yeşilçam efsanesinin hayatı beyazperdeye taşınıyor... Adile Naşit’i o oynayacak


ÇEKİMLER MAYIS AYINDA BAŞLAYACAK

Filmde Adile Naşit’in hayatında önemli yerleri olan Türk sinemasının unutulmaz isimleri Ertem Eğilmez, Gazanfer Özcan, Münir Özkul, Kemal Sunal, Şener Şen, Müjde Ar, Tarık Akan, Ayşen Gruda ve Itır Esen’e da yer verilecek.

Yeşilçam efsanesinin hayatı beyazperdeye taşınıyor... Adile Naşit’i o oynayacak

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Bu isimler için cast çalışması yapılırken filmin kadrosunda yer alacak oyunculardan bazıları belli oldu.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre usta tiyatrocu Gazanfer Özcan’ı torunu Tarık Ündüz, Müjde Ar’ı da Seda Bakan oynayacak. Kemal Sunal, Tarık Akan ve Şener Şen gibi diğer usta isimleri kimin canlandıracağı ise büyük merak konusu oldu.

Yeşilçam efsanesinin hayatı beyazperdeye taşınıyor... Adile Naşit’i o oynayacak

Hafize Ana ile unutulmazlar arasına girdi

Adile Naşit, “Hababam Sınıfı”nda haylaz öğrencilere arka çıkan Hafize Ana ve aile temalı filmlerde çocukları için her şeyi göze alan anne karakterleriyle hafızalarda yer edindi. Tiyatro ve sinemada canlandırdığı anne tiplemesi, kendine has üslubu ve kahkahası, onu Türk sinemasının unutulmaz isimleri arasına yerleştirdi. Usta sanatçı kalın bağırsak kanseri sonucu 11 Aralık 1987’de 57 yaşında İstanbul’da vefat etti.

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#Adile Naşit#Yeşilçam#Meltem Kaptan

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