Yeşilçam dizisinin yayın tarihi belli oldu! İşte Yeşilçam dizisinin oyuncuları
Geçtiğimiz günlerde duyurusu yapılan Yeşilçam’ın yayın tarihi açıklandı. 22 Nisan’da ilk kez izleyici karşısına çıkacak, genç kuşağın yetenekli isimleri ile usta oyuncuları buluşturan dizinin nostaljik afişi yayınlandı. Peki, Yeşilçam dizisinin oyuncuları kimler, konusu ne?
Yeşilçam dizisinin detayları belli oldu. Çekimleri geçtiğimiz günlerde tamamlanan dizinin başrolünde Çağatay Ulusoy yer alırken ünlü oyuncuya Afra Saraçoğlu, Selin Şekerci, Güngör Bayrak, Nilüfer Açıkalın, Altan Erkekli, Yetkin Dikinciler, Özgür Çevik, Ayta Sözeri ve Bora Akkaş gibi usta ve başarılı isimler eşlik ediyor.
Sinemaya tutkuyla bağlı bir yapımcının küllerinden doğma hikayesini konu alan dizinin senaryosunu başarılı yazarlar Levent Cantek ve Volkan Sümbül kaleme alırken usta yönetmen Çağan Irmak dizinin yönetmen koltuğunda oturuyor.
BluTV'nin sosyal medya hesaplarından daha önce yapılan duyuruda dizi şu sözlerle tanıtılmıştı: "Bu haberi vermek için daha fazla bekleyemedik. 1960’lar Türkiye’sinde, Yeşilçam’ın altın çağında bir yeniden doğuş hikayesi…