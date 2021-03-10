Yeşilçam dizisinin setinden ilk görüntüler geldi - Yeşilçam dizisi oyuncuları kimler?
Yeşilçam dizisinin setinden ilk görüntüler geldi. İzleyenleri 1960’lı yılların Türkiye’sine götürerek dönemin gölgesinde altın çağını yaşayan Yeşilçam Sineması’ndaki bir yapımcının mücadelesini gözler önüne serecek olan dizinin çekimlerinden ilk kareler yayınlandı. Çağatay Ulusoy’un başrolünde yer aldığı ‘Yeşilçam’ın kadrosunda deneyimli isimler var. Peki, Yeşilçam dizisi oyuncuları kimler?
ağatay Ulusoy, Afra Saraçoğlu, Selin Şekerci, Güngör Bayrak, Nilüfer Açıkalın, Altan Erkekli, Yetkin Dikinciler, Özgür Çevik, Ayta Sözeri ve Bora Akkaş’ı buluşturan ‘Yeşilçam’ yakında dijital platform üzerinden yayınlanacak.
Gösterişli kostümlerden 1960’lı yıllara özgü saç modellerine, göz alıcı aksesuarlardan hafızalara kazınan trendlere kadar birçok detayın dikkat çektiği set fotoğrafları dizinin görkemli atmosferinden ipuçları verdi. Sinema aşığı bir yapımcı olan Semih Ateş’in (Çağatay Ulusoy) sahip olduğu her şeyi kaybettikten sonra Yeşilçam’da yeniden var olabilmek için vereceği zorlu savaşı anlatacak olan ‘Yeşilçam’ın senaryosu Levent Cantek ve Volkan Sümbül’ün imzasını taşırken, dizinin yönetmen koltuğunda usta yönetmen Çağan Irmak oturuyor.