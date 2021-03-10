Yeşilçam dizisinin setinden ilk görüntüler geldi - Yeşilçam dizisi oyuncuları kimler?

ağatay Ulusoy, Afra Saraçoğlu, Selin Şekerci, Güngör Bayrak, Nilüfer Açıkalın, Altan Erkekli, Yetkin Dikinciler, Özgür Çevik, Ayta Sözeri ve Bora Akkaş’ı buluşturan ‘Yeşilçam’ yakında dijital platform üzerinden yayınlanacak.

Gösterişli kostümlerden 1960’lı yıllara özgü saç modellerine, göz alıcı aksesuarlardan hafızalara kazınan trendlere kadar birçok detayın dikkat çektiği set fotoğrafları dizinin görkemli atmosferinden ipuçları verdi. Sinema aşığı bir yapımcı olan Semih Ateş’in (Çağatay Ulusoy) sahip olduğu her şeyi kaybettikten sonra Yeşilçam’da yeniden var olabilmek için vereceği zorlu savaşı anlatacak olan ‘Yeşilçam’ın senaryosu Levent Cantek ve Volkan Sümbül’ün imzasını taşırken, dizinin yönetmen koltuğunda usta yönetmen Çağan Irmak oturuyor.