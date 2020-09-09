Yeşil Yol filminin konusu nedir? Imdb puanı kaçtır? Yeşil Yol oyuncuları (Oyuncu kadrosu) listesi

1999 yapımı olan Yeşil Yol filmi, dram kategorisinde bulunan bir filmdir. Senarist ve yönetmeni ise Frank Darabont'tur. Bu filmin Stephen King'e ait olan aynı romanından esinlendiğini belirtmek mümkündür. Yeşil Yol; En İyi Uyarlama Senaryo Akademi Ödülü, En İyi Film Akademi Ödülü, En İyi Özgün Müzik Akademi Ödülü ve En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Akademi Ödülü'ne aday gösterilmiştir. Filmin oyuncu kadrosunda yer alan isimler kısaca; David Morse, Michael ClarkeTom Hanks, Bonnie Hunt ve James Cromwell şeklindedir.

Yeşil Yol Filminin Konusu Nedir?

Yeşil Yol konusunun dram dolu olduğunu belirtmek çok önemlidir. John Coffey, iri yarı bir adamdır ve iki küçük kızı öldürmek suçu yüzünden idama mahkum edilmiştir. Dışarıdan ürküten bir görünüme sahip olan Coffey'in iç dünyası oldukça ince ve karmaşıktır. Doğaüstü güçleri bulunan Coffey ile hapishanenin infaz odasının gardiyanı olan Paul Edgecomb'un arasında bu olay ile alakalı olarak bir diyalog geçer. Baş gardiyanın hastalığının var olduğunu fark eden Coffey, doğaüstü güçleri ile bu durumu iyileştirir.

Coffey, bu gücü ile kendi içerisine çektiği rahatsızlıkları ağzından bırakıp hayatını sürdürebilmektedir. Coffey'in doğaüstü güçlerinin olduğunun farkına varan Edgecomb'un, Coffey'e olan fikirleri tam anlamıyla değişir. Coffey, doğaüstü güçleri sayesinde mucizeler yaratır ve Edgecomb'un yaşaması gerektiğine karar verir. Coffey'in bu gücünün daha sonradan ortaya çıktığına şahit olan diğer gardiyanlar, asıl cinayetin kimi işlediğini de görür. Ancak buna rağmen John Coffey, idam olmaktan kaçamaz.

Yeşil Yol Oyuncuları (Oyuncu Kadrosu) Kimler?

Yeşil Yol filminin oyuncu kadrosu aşağıdaki gibi sıralanacaktır;

- Tom Hanks,

- David Morse,

- Bonnie Hunt,

- Michael Clarke,

- James Cromwell şeklindedir.

Yeşil Yol Filmi Yönetmeni Kimdir?

Çok beğenilen ve sürekli olarak izlenen filmler arasında bulunan Yeşil Yol filminin yönetmeni Frank Darabont'tur.

Yeşil Yol Filmi Yapımcısı Kimdir?

IMDB puanı 8.5 olan Yeşil Yol filminin, izleyiciler tarafından çok sevilerek izlendiğini belirtmek önemli olacaktır. Bununla beraber Yeşil Yol filminin yapımcısı; David Valdes, Frank Darabont'tur.

Yeşil Yol Filmi Senaristi Kimdir?

Yeşil Yol filminin senaristliğini de Frank Darabont üstlenmiştir.

Yeşil Yol Bütçe ve Hasılatı Ne Kadar?

Tüm zamanların en iyi filmleri içerisinde bulunan ve IMDB puanının oldukça yüksek olduğu Yeşil Yol filminin bütçesine 60 milyon Amerikan Doları ayrılmıştır. Bununla beraber filmin hasılatı ise 290.701.374 Dolar şeklinde belirtilmiştir. Bu rakamın bu denli büyük olması, filmin ne kadar çok izlendiğinin kanıtıdır.