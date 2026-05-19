Yeşil sahaların yıldızıydı, bahçelerde beyaz gül oldu!

Ama artık bütün dünyanın bildiği gibi geçen yıl en büyük hayali olan "Şövalyeliğe" ulaşan ve "Sir" unvanını alan David Beckham, doğrusu insanın, çocuğuna meslek hayal ederken göz önüne aldığı örneklerden biri.

ONLAR ARTIK MİLYONER DEĞİL MİLYARDER

Daha geçen hafta karısı Victoria Beckham ile birlikte kurduğu imparatorluğun toplam servetinin 1. 58 milyar dolar olduğu ortaya çıktı.

Böylece dört çocuklu Beckham çifti, sadece bir yıl içinde servetlerini yaklaşık 700 milyon artırdı. The Sunday Times'ın geleneksel Zenginler listesine artık milyarder olarak girdi.

Futboldan gelen David ile Spice Girls grubuyla ünlenip sonra moda alanına el atan Victoria'nın ne kadar çok çalıştığını, girişimci zekalarının yüksek olduğunu, doğru kişilerden öğüt aldığını ve marka değerini korumak için bazen aile birliğini bile göz ardı ettiğini kısaca hatırlatalım.

Yine de bugünkü konumuz başka.

KIZI İSTEDİ, BEYAZ GÜLE ADI VERİLDİ

Çünkü İngiliz kraliyet ailesine olan bağlılığını her fırsatta dile getiren David Beckham, geçen yıl aldığı "Sir" unvanından sonra bu kez de başka bir hayalini gerçekleştirdi.

Son yıllarda doğal hayata önem veren, sebze, meyve ve çiçek yetiştiren David Beckham, ilk kez ünlü Chelsea Çiçek Şovu'na da katıldı.

O fuarda, ünlü bahçıvan Alan Titchmarsh ile birlikte tasarladığı bahçesini gözler önüne serdi. Aynı zamanda kendisi için çok özel olan bir gülün de tanıtımını yaptı.

Yeşil sahalarda kazandığı paraya sonra iş dünyasında daha büyük kazanç ekleyen David Beckham, kendi adını taşıyan beyaz renkli gülü de görücüye çıkardı.

Güle bu ismin verilmesi, Beckham çiftinin üç erkek çocuktan sonra kavuştuğu tek kızları Harper Seven'ın önerisi.

David Beckham, kızı Harper'ın önerisiyle bu güle 'Sir David Beckham Gülü' adını verdi.





Beckham, Chelsea Flower Show'daki bahçesini ünlü bahçıvan Alan Titchmarsh ile birlikte tasarladı.





HEMEN SOLUP GİTMİYOR... ÇOK DAYANIKLI BİR GÜL

14 yaşındaki Beckham, geçen yıl kutladığı 50'nci doğum günü onuruna bu güle babasının adının verilmesi gerektiğini savundu. Sonuçta David de biricik kızının bu hayalini yıkmadı ve güle Sir David Beckham adı verildi.

Parlak beyaz renkteki bu çalı günü muz, karanfil aromalarını birleştiren zengin bir kokuya sahip. Ayrıca belirtildiğine göre de öyle kolayca solup gitmeyen ciddi bir dayanıklılığa sahip.

Sir David Beckham Gülü, fuar kapsamında 27.50 sterlin fiyatla satışa sunulacak. Her bir gülden elde edilen paranın 2.50 sterlini de Kral Charles tarafından 1990'da kurulan The King's Foundation'a gidecek.





KRAL VE KRALİÇE ZİYARET ETTİ: Bu arada David Beckham'ın sık sık işbirliğine girdiği Kral Charles da Chelsea Çiçek Şovu kapsamında yıldızın, Alan Titchmarsh ile birlikte tasarladığı bahçesini ziyaret etti.





TOPRAKLA BULUŞTU, BÜTÜN DERTLERİNİ UNUTTU: Ünlülerin gözde kentten kaçış rotası Cotswolds'ta kendince bahçıvanlık yapan David, hayatının bütün günlük dertlerini de orada unutuyor. Bir başka deyişle elleri toprakla buluştu, huzuru buldu.

HOBİSİNİN MERKEZİ MİLYONLUK KIR EVİNİN ARAZİSİ

David Beckham'ın bahçecilik tutkusunun merkezi Costwolds'taki milyonluk kır evi. David'in canla başla çalıştığı bu bahçe ünlü çiftin Cotswold'daki 12 milyon sterlinlik evlerini çevreleyen arazide yer alıyor.

Daha önce de yine sosyal medyadan paylaştığına göre David, bahçesinde patates, lahana, havuç ve karnabahar gibi sebzeler de yetiştiriyor.

Bunların yanı sıra Victoria ve David Beckham, çiftliklerinde geniş bir tavuk kümesine de yer verdi.

Beckham çiftinin bir de Cotswold'da ahırdan bozma bir kır evi bulunuyor. Ama tabii "ahırdan bozma" kısmı lafın gelişi.

BÜYÜK BİR TADİLATTAN GEÇTİ

Çift burayı aldığında burası gerçekten de eski bir ahırdı. Fakat sonra yoğun bir renovasyon faaliyetinden sonra 9 odalı bir kır evine dönüştü. Aile, yeni yıl, doğum günü gibi kutlamaları genellikle bu evde yapıyor.

Ev kelimenin tam anlamıyla eski ile yeninin ustaca birleşimini sergiliyor. Tarihselliğin içine modern dokunuşlar katılmış

Kır evinin oturma odası güneşin ışıklarıyla yıkanıyor. Geniş camlı kapı ise önündeki geniş bahçeye açılıyor.

Kır evinin iç kısmında büyük bir şömine ve tuğla duvarlar yer alıyor. Bahçe ise barbekü partileri için.