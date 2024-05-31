“Yeşil Doğa” 500’üncü bölümüyle ekrana geliyor

Güven İslamoğlu’nun sunduğu, "Yeşil Doğa", 15 yıldır doğanın sesine kulak vererek Türkiye'nin çevre sorunlarını ekrana getiriyor. Doğası, insanı, kültürü ve tarihiyle Türkiye’yi yeniden keşfeden programda İslamoğlu, yıllardır yok olan değerlerin peşinden gidiyor.
Birçok yerin doğal sit alanı ilan edilmesinde katkısı olan “Yeşil Doğa”, Likya Yolu
ve St. Paul Yolu gibi rotaları da ilk kat eden TV programı oldu. Yıllarca birçok önemli ödüle layık görülen “Yeşil Doğa”, 3'ü uluslararası 56 ödülün de sahibi oldu. 2011 yılında Avrupa’nın Çevre Nobel’i olarak görülen “Eurosolar 2011 Güneş Ödülü” ve WWF “En İyi Belgesel Ödülü’ne layık görüldü. 2020’de Tarım ve Orman Bakanlığı Yeşilin En’leri ödüllerinde “En Çevreci Program”, 2020’de RTGTD Medya Oscar’ı Ödüllerinde “En İyi Kültür ve Çevre Programı”, 2020 İ.T.O Basında Sağlık ödüllerinde ise “En İyi Çevre Programı” seçildi. Türkiye’de gitmediği yer kalmadı
14 Eylül 2009’da Hasankeyf'e Sadakat Programı ile başlayan “Yeşil Doğa” Cumartesi günü 500’üncü bölümünü kutlayacak. Program boyunca İslamoğlu’nun Türkiye'de gitmediği yer neredeyse kalmadı. Ağrı Dağı’na dahi çıkan İslamoğlu, Türkiye’nin birçok önemli kanyon ve nehirlerine gitti. 435.782 km yol yaptı.
Gezmek için değil haber
için yollara koyulan “Yeşil Doğa”, yeni yerler keşfederek, zaman zaman insan hikâyelerini de ekranlara getirdi. Kimsenin gitmediği yerlere giden ekip, kimi zaman tek bir ağacın hikâyesini gösterdi izleyenlerine… Dağ lalesi görebilmek için Dedegöl Dağı'na, kızıl akbaba görmek için Akdağlara, dünyada ötmeyen tek kurbağa olan endemik Toroslar kurbağasının risk altında olan yaşamını ekrana taşımak için Bolkar Dağları'ndaki Buzul Gölleri’ne tırmandılar... Birçok yerin doğal sit alanı ilan edilmesinde katkısı olan programda İslamoğlu; 2011’den bu yana keşfettiği 5 yaşlı ağacın tescil edilmesini ve koruma altına alınmasını sağladı.
Program bugüne kadar yaklaşık 500 farklı konuyu gündeme getirdi. “Yeşil Doğa”, geleneksel Anadolu Kültürü'nün kaybolmakta olan güzelliklerini de ekrana taşıdı.. Bu güzelliklerden üçünün, (bir ilçe, iki köy) baraj suları altında kalmadan son hikâyelerini haberleştirdi. Isparta’nın Darıbükü Köyü baraj suyu altında kalmasın diye 3 kez bölgeye giderek köyün sesini duyurdu.
“Doğayı korursan insanı da korursun” felsefesinden yola çıkan “Yeşil Doğa”, bütün bunlarla beraber farkındalığı artırmak için doğa ve çevre spotları hazırladı. “Seyirci Kalmayın” ve “Çevre Dedektifi” başlıklı bu spotlar çok ses getirdi.