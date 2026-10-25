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Yerli Eva Green, Helin Elveren!

Güncelleme Tarihi:

#Daha 17#Eva Green#Kanal D
Yerli Eva Green, Helin Elveren
Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2026 11:31

Kanal D’nin sevilen dizisi ‘Daha 17’de hayat verdiği Deniz karakteriyle dikkat çeken Helin Elveren, performansının yanı sıra dünyaca ünlü bir yıldıza benzerliğiyle de sosyal medyada gündem oldu.

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Ünlü isimler arasında yapılan benzerlik yorumlarına dahil olan Elveren, gizemli ifadesi ve dikkat çeken bakışlarıyla Fransız oyuncu Eva Green’i akıllara getirdi.

Yerli Eva Green, Helin Elveren

Bazı kullanıcılar, iki oyuncunun birbirine benzerliğini “Sanki anne-kız gibiler” sözleriyle dile getirdi. Yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak’ın oturduğu ‘Daha 17’de Helin Elveren’in yanı sıra Çağan Efe Ak, Ata Yaşat ve Ceren Ayruk gibi genç yıldızlar rol alıyor. Bodrum’da çekimleri devam eden dizi her pazar yeni bölümleriyle Kanal D’de ekranında izleyiciyle buluşuyor.

 

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#Daha 17#Eva Green#Kanal D

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