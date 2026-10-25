Yerli Eva Green, Helin Elveren!

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Ünlü isimler arasında yapılan benzerlik yorumlarına dahil olan Elveren, gizemli ifadesi ve dikkat çeken bakışlarıyla Fransız oyuncu Eva Green’i akıllara getirdi.

Bazı kullanıcılar, iki oyuncunun birbirine benzerliğini “Sanki anne-kız gibiler” sözleriyle dile getirdi. Yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak’ın oturduğu ‘Daha 17’de Helin Elveren’in yanı sıra Çağan Efe Ak, Ata Yaşat ve Ceren Ayruk gibi genç yıldızlar rol alıyor. Bodrum’da çekimleri devam eden dizi her pazar yeni bölümleriyle Kanal D’de ekranında izleyiciyle buluşuyor.