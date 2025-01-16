Yeraltı Canavarı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Yeraltı Canavarı ne zaman vizyona girdi?

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Yeraltı Canavarı filmi ne zaman vizyona girdi izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Komedi ve gerilim türündeki yapım özel efektleri ile de dönemin dikkat çeken yapımlarından biri. İşte Yeraltı Canavarı filmi konusu ve oyuncuları...

YERALTI CANAVARI KONUSU NEDİR?

Yeraltı Canavarı, bir çöl kasabasının dev yaratıkların istilası ile nasıl altüst olduğunu anlatıyor. Küçük bir çöl kasabası, insan yiyen dev bir yaratığın saldırısıyla karşı karşıya kalır.

Bacon ve Ward, kasaba halkını bu korkunç yaratıklardan kurtarmak için cesurca mücadele ederler. Komedi ve gerilim unsurlarını ustalıkla birleştiren film, etkileyici özel efektleri ve güçlü oyuncu performanslarıyla kült yapımlardan biridir.

YERALTI CANAVARI OYUNCULARI KİMLER?

Kevin Bacon

Fred Ward

Finn Carter

Michael Gross

Reba McEntire

Charlotte Stewart

Ariana Richards

Victor Wong