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Yeraltı Canavarı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Yeraltı Canavarı ne zaman vizyona girdi?

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Yeraltı Canavarı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler Yeraltı Canavarı ne zaman vizyona girdi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2025 17:10

Yeraltı Canavarı filmi yeniden ekranlara geliyor. Gerilim ve komedi türündeki yapımın yönetmen koltuğunda Ron Underwood oturuyor. Küçük bir çöl kasabasının dev bir yaratık tarafından istila edilmesini anlatan yapım 1990 yılında vizyona girdi. Peki Yeraltı Canavarı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

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Yeraltı Canavarı filmi ne zaman vizyona girdi izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Komedi ve gerilim türündeki yapım özel efektleri ile de dönemin dikkat çeken yapımlarından biri. İşte Yeraltı Canavarı filmi konusu ve oyuncuları...

YERALTI CANAVARI KONUSU NEDİR?

Yeraltı Canavarı, bir çöl kasabasının dev yaratıkların istilası ile nasıl altüst olduğunu anlatıyor. Küçük bir çöl kasabası, insan yiyen dev bir yaratığın saldırısıyla karşı karşıya kalır.

Bacon ve Ward, kasaba halkını bu korkunç yaratıklardan kurtarmak için cesurca mücadele ederler. Komedi ve gerilim unsurlarını ustalıkla birleştiren film, etkileyici özel efektleri ve güçlü oyuncu performanslarıyla kült yapımlardan biridir.

YERALTI CANAVARI OYUNCULARI KİMLER?

Kevin Bacon
Fred Ward
Finn Carter
Michael Gross
Reba McEntire
Charlotte Stewart
Ariana Richards
Victor Wong

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#Yeraltı Canavarı#Yeraltı Canavarı Konusu#Yeraltı Canavarı Oyuncuları

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