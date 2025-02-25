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Yeniden bir yıldız olmayı hayal etmişti… Hollywood rüyası yarım kaldı…

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#Meghan Markle#Prens Harry#Hollywood
Yeniden bir yıldız olmayı hayal etmişti… Hollywood rüyası yarım kaldı…
Oluşturulma Tarihi: Şubat 25, 2025 08:04

Evlendikleri günden beri İngiliz kraliyet ailesi içindeki en çok konuşulan iki isim olmuşlardı. Bu konuşmalar aleyhlerine dönünce de ülkeyi terk edip Amerika’da yeni bir hayata yelken açtılar. Yeni kurdukları hayatları da dillere düşmekten kurtulamadı.

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Prens Harry ve Meghan Markle hakkındaki haberler, dedikodular ve tartışmalar her geçen gün daha da büyüdü.

Kraliyet ailesine gelin gitmeden önce bir dizi oyuncusu olan Meghan Markle’ın ailenin katı kuralları altına yaşamaktan kurtulduktan sonra oyunculuğa geri dönmek istediği uzun süredir konuşuluyordu.

Yeniden bir yıldız olmayı hayal etmişti… Hollywood rüyası yarım kaldı…

KENDİNİ BAŞTAN YARATMAK İSTEDİ, HER DENEMESİ BAŞARISIZLIKLA SONUÇLANDI

Ancak Meghan deyim yerindeyse neye el atsa bir şekilde bu işleri yürütemedi, kendi adını bir marka haline getirme çalışmaları hep bir şekilde yarım kaldı.

Düşes için bu “Hollywood’a dönüş” planının bir parçası da kendine piyasada güçlü ve etkili bir ajans bulmak, menajerlik işlerini bu şekilde yürütmek vardı.

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Yeniden bir yıldız olmayı hayal etmişti… Hollywood rüyası yarım kaldı…

AN BÜYÜK AJANSLARDAN BİRİNİN KAPISINI ÇALMIŞTI

Meghan bu planın parçası olarak 2023’te Hollywood’un en büyük menajerlik ajanslarından WME ile bir anlaşma imzaladı. Hatta ajans da bu imzayı sosyal medya hesaplarından sevinçle duyurdu.

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Meghan Markle cephesinden gelen yeni haberlere göre en sonunda WME de Meghan’la olan ilişkisini kesit ve anlaşmayı sonlandırdı.

Yeniden bir yıldız olmayı hayal etmişti… Hollywood rüyası yarım kaldı…

Sektör içinden ve isim vermeyen ajans çalışanlarından bu anlaşmanın bittiğine dair açıklamalar gelse de WME, Meghan Markle ve Archwell vakfıyla hâlâ çalıştığını açıkladı.

Ancak konuya yakın kaynaklar ajansın Meghan Markle’la kişisel olarak çalışmaktan vazgeçtiğini, sadece o ve Harry’nin birlikte kurdukları vakıfla çalışmaya devam ettiğini söylüyor.

Yeniden bir yıldız olmayı hayal etmişti… Hollywood rüyası yarım kaldı…

HERKESİ CANINDAN BEZDİRMİŞ... "ONUNLA ÇALIŞMAK MÜMKÜN DEĞİL"

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Bu dedikoduların arkasında da son günlerde çok konuşulan bir iddia var. Sektörden bir yetkili, 43 yaşındaki Markle'ın “çok talepkâr” ve “birlikte çalışması zor” olduğu için işten çıkarıldığını söyledi.

Meghan Markle’ın bizzat ajans başkanıyla bir türlü hayata geçmeyen projeleri yüzünden tartıştığı ve en sonunda da herkesin onun kaprislerinden bıkarak anlaşmanın bitirildiği konuşuluyor.

Bir süredir Meghan Markle’ın hem İngiltere’de, kraliyet ailesiyle birlikte sarayda yaşarken hem de ABD’ye gittikten sonra eski çalışanlarının onunla ilgili ortaya attıkları çarpıcı iddialar gündemden düşmüyor.

Yeniden bir yıldız olmayı hayal etmişti… Hollywood rüyası yarım kaldı…

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"ZORBALIK" İDDİALARI HÂLÂ UNUTULMADI

Buckingham Sarayı daha önce Markle'a yöneltilen zorbalık iddialarına ilişkin bir soruşturma yürütmüş ancak bulguları hiçbir zaman açıklamamıştı.

Markle bunu reddetse de, eski basın sekreteri Jason Knauf, hafta sonu “60 Minutes Australia ‘ya verdiği demeçte, 2018’de eski kraliyet ailesine yönelttiği iddiaların arkasında durduğunu söyledi.

Yeniden bir yıldız olmayı hayal etmişti… Hollywood rüyası yarım kaldı…

Knauf'un o dönemde Prens William'ın basın sekreterine gönderdiği mesajda şunları yazdığı bildirildi: “Düşesin geçtiğimiz yıl içinde iki özel asistanı evinden attırabilmiş olmasından büyük endişe duyuyorum. X'e yapılan muamele kesinlikle kabul edilemez.”

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Yeniden bir yıldız olmayı hayal etmişti… Hollywood rüyası yarım kaldı…

"O GÖZÜNE HER ZAMAN BİRİNİ KESTİRİR"

“Knauf'un notu şöyle devam ediyor: “Düşes her zaman gözüne birini kestirmeye niyetli görünüyor. “Y'ye zorbalık yapıyor ve onun güvenini sarsmaya çalışıyor. Y'ye yönelik kabul edilemez davranışlara tanık olan kişilerden rapor üstüne rapor aldık.”

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#Meghan Markle#Prens Harry#Hollywood

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