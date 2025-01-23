'Yeni yılı görebildiğim için minnettarım" demişti... Acı haberi ünlü yıldızın oğlu duyurdu: Benim annem gitti

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Geçen yılın son haftasında ailesiyle birlikte gittikleri ünlülerin kış tatili merkezi Aspen'de bir kayak kazası geçiren Lynn Ban, her ne kadar bir beyin ameliyatı geçirmiş olsa da hayata tutunamadı ve 52 yaşında son nefesini verdi.

Acı haberi oğlu Sebastian, TV yıldızının Instagram hesabı üzerinden duyurdu. Genç yaşta annesiz kalan Sebastian'ın satırları yürekleri burktu.





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Bu trajik olaylar zinciri Lynn Ban, kocası Jett Kain ve oğlu Sebastian'ın 2024 yılının aralık ayında gittikleri kış tatilinde başladı. Birçok ünlünün Noel ve yeni yıl döneminde akın ettiği Aspen 'de kayak yapan Ban, beklenmedik bir kaza geçirdi.

Zaten sonradan yaşadıklarını da Instagram hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.

Bir dijital platformda yayınlanan Bling Empire: New York adlı programla tanınan Lynn Ban, hastane yatağında çekilen fotoğrafları eşliğinde başına gelenleri söyle anlattı: "Tam dağın tepesindeyken yüz üstü düştüm.. Şanslıydım ki kaskım vardı. Başıma gelen kaza o kadar da kötü görünmüyordu ve kayak yaparak aşağıya kadar indim."

Ban yine de yüzünden ve kafasından darbe aldığı için iyi bir tıbbi kontrolden geçmek istedi. O tetkiklerin ardından hiçbir sorun olmadığını söyledi doktorlar.

Fakat bir süre sonra Ban sürekli baş ağrısı çekmeye başladı. Bir gün acilen bir taksiyle hastaneye gittiğinde beyin kanaması geçirdiği belirlendi Sonra da hemen ameliyata alındı.

OYSA AMELİYATI İYİ GEÇMİŞTİ

Ameliyatı iyi geçti ve Ban yaptığı Instagram paylaşımında hastanede çekilen fotoğrafları eşliğinde başına gelenleri anlattı.

Görünüşe göre her şey de iyi gidiyordu.

Fakat hastaneden taburcu olduktan sonra evinde dinlenen Lynn Ban'in cansız bedeni, bu hafta pazartesi günü kocası Jett Kain tarafından Tribeca'daki evlerinde bulundu.



Oğlu Sebastian aynı zamanda mücevher tasarımcısı da olan Ban'in ölüm haberini yıldızın Instagram sayfasından duyurdu.

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'ANNEM OLSAYDI BÜTÜN SERÜVENİNİ ANLATIRDI'

Acılı evlat, yıllar içinde annesiyle birlikte çekilen fotoğrafları eşliğinde duygusal bir paylaşım yaptı.

"Benim annem pazartesi günü hayata veda etti" diye başladı paylaşımına Sebastian.

Eğer annesi hayatta olsaydı hem geçirdiği kazayı hem de sonrasında bıçak altına yattığı beyin ameliyatını mutlaka anlatacağını hatırlattı.

O yüzden de acı haberi annesinin hesabından duyurmak istediğini ekledi.

'SENİ HAYATIN KENDİSİNDEN BİLE DAHA ÇOK SEVİYORUM ANNE'

Sebastian "Birçoğunuz annemi takip ediyorsunuz. Ama onu şahsen tanıma fırsatını bulamadınız. Annemin gerçekte kim olduğunu paylaşma şansımı kullanmak istiyorum. O benim en iyi arkadaşımdı ve her zaman öyle kalacak" diye yazdı.

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Annesini kaybetmenin acısını yaşayan Sebastian "İyileşme sürecinde zor zamanlar geçirse bile yüzünde hep bir gülümseme olurdu. Her zaman mücadele ederdi ve tanıdığım en güçlü kadındı. İsteyebileceğim en eğlenceli ve en güzel anneydi. Hayatı boyunca benimle, babamla ve tüm ailemizle ilgilendi" satırlarıyla annesini anlattı.

Sebastian duygu yüklü mesajını annesine bir söz vererek bitirdi: "Şimdi artık annem gitmiş olsa da unutulmamasını, hak ettiği gibi hatırlanmasını sağlamak için elimden geleni yapacağım. Anneme son mesajım şu olacak... Seni sonsuza kadar özleyeceğim... Ve bana her zaman söylediğin gibi 'Seni hayatın kendisinden bile daha çok seviyorum anne."

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Lynn Ban'in oğlunun acı içindeki bu paylaşımına TV yıldızını kişisel olarak tanıyanların yanı sıra sadece ekrandan ya da sosyal medyadan takip eden birçok kişi taziye dileklerini bildirdi.

Singapur asıllı olan Lynn Ban, bir dijital platformda yayınlanan Bling Empire: New York adlı realit şov sayesinde adını duyurmuştu.