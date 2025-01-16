Yeni yıldan aşk dilemişti… Elini çabuk tutmuş: Ocak ayı bitmeden dedikodular başladı

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New York’ta baş başa yemek yedikten sonra restoran çıkışında paparazzilere yakalanan Formula 1’in şampiyon pilotu Lewis Hamilton ile Hollywood yıldızı Sofia Vergara’nın isimleri manşetlere “Tam gaz yeni aşk” başlıklarıyla taşındı.
YEMEK RANDEVUSUNUN FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKINCA AŞK İDDİALARI ALDI BAŞINI GİTTİ
Restorandaki buluşmaları görgü tanıklarına göre saatler süren ikili buluşma sonrası verdikleri fotoğraflarda da oldukça neşeli bir görüntü çizdiler.
Sofia Vergara, Temmuz 2023'te, 2014'te tanışıp bir yıl sonra nikah masasına oturduğu ikinci eşi 48 yaşındaki Joe Manganiello’dan ayrılmıştı. Bu ayrılığın ardında ise Joe Manganiello’nun bu evliliği bir çocukla taçlandırmak istemesi ancak Vergara’nın buna yanaşmaması olmuştu.
İKİSİNİN DE KALBİ BOŞ...
Yedi kez Formula 1 şampiyonu olan 40 yaşındaki Lewis Hamilton da uzun yıllar boyunca ünlü şarkıcı Nicole Scherzinger ile aşk yaşamış, ünlü çift yollarını 2015 yılında ayırmıştı.
Lewis Hamilton’ın adı geçen yıl da Gerard Pique’den olaylı şekilde ayrılan bir başka ünlü Kolombiyalı yıldız Shakira ile anıldı ancak bu aşk söylentileri kısa sürede unutulup gitti.
Sofia Vergara Joe Manganiello’dan ayrıldıktan sonra yaşını, konumunu ve çocuk istememesi gibi konuları sorun etmeyecek “olgun” bir birliktelik istediğini söylemiş, daha sonra da Los Angeles’ta adı bilinen, başarılı bir ortopedi cerrahı olan Justin Saliman’la bir birlikteliğe yelken açmıştı.
BOŞANMA SONRASI İLK DENEMESİ HÜSRANLA BİTTİ
Sık sık birlikte mutlu pozlar veren Vergara ve Saliman’ın ilişkisi bir yıl içinde sona erdi. Güzel yıldız geçen yılın ekim ayında kendisine uzatılan mikrofonlara “Yeniden bekarım” demişti.
Sofia Vergara ve Lewis Hamilton arasında yeni bir aşk mı filizleniyor yoksa ikili dostça bir yemek mi yedi henüz sadece bir dedikodudan ibaret. Ancak ortaya çıkan fotoğraflar akıllara Vergara’nın kısa bir süre önceki sözlerini getirdi…
"YENİ YILDAN DİLEĞİM YENİ BİR AŞK" DEMİŞTİ
Ocak ayının hemen başında yapılan Altın Küre ödül töreninde kırmızı halıda konuşan Sofia Vergara gazetecilere yeni yıl dileklerini sıralamış, 2025’ten “sağlık, para ve yeni bir erkek arkadaş ya da belki bir sevgili” beklediğini söylemişti.
Sofia Vergara’nın yeni yıl dileği daha yılın ilk ayı bitmeden gerçeğe mi döndü bilinmez ancak çok konuşulan fotoğrafların ardından paparazzilerin iki ünlü yıldızın peşinden ayrılmayacağı aşikâr…