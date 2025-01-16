Yeni yıldan aşk dilemişti… Elini çabuk tutmuş: Ocak ayı bitmeden dedikodular başladı

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New York’ta baş başa yemek yedikten sonra restoran çıkışında paparazzilere yakalanan Formula 1’in şampiyon pilotu Lewis Hamilton ile Hollywood yıldızı Sofia Vergara’nın isimleri manşetlere “Tam gaz yeni aşk” başlıklarıyla taşındı.

Birlikte çıktıkları öğle yemeğinde paparazzilere yakalanan Sofia Vergara ve şampiyon Formula 1 pilotu Lewis Hamilton'ın aşk yaşadığı söylentileri bir anda gündeme bomba gibi düşmüştü

YEMEK RANDEVUSUNUN FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKINCA AŞK İDDİALARI ALDI BAŞINI GİTTİ

Restorandaki buluşmaları görgü tanıklarına göre saatler süren ikili buluşma sonrası verdikleri fotoğraflarda da oldukça neşeli bir görüntü çizdiler.

Önce bir fısıltı olarak başlayan iddialar ikilinin yan yana fotoğraflarının ortaya çıkmasıyla giderek ciddileşti ancak iki taraftan da bu iddialarla ilgili bir açıklama gelmedi

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Sofia Vergara, Temmuz 2023'te, 2014'te tanışıp bir yıl sonra nikah masasına oturduğu ikinci eşi 48 yaşındaki Joe Manganiello’dan ayrılmıştı. Bu ayrılığın ardında ise Joe Manganiello’nun bu evliliği bir çocukla taçlandırmak istemesi ancak Vergara’nın buna yanaşmaması olmuştu.

İKİSİNİN DE KALBİ BOŞ...

Yedi kez Formula 1 şampiyonu olan 40 yaşındaki Lewis Hamilton da uzun yıllar boyunca ünlü şarkıcı Nicole Scherzinger ile aşk yaşamış, ünlü çift yollarını 2015 yılında ayırmıştı.

Sofia Vergara ikinci evliliğini yaptığı Joe Manganiello’dan bir buçuk yıl önce ayrılmış, Lewis Hamilton'ın adı da Nicole Scherzinger'la uzun yıllar süren ilişkisi bittikten sonra Gigi Hadid, Barbara Palvin, Nicki Minaj ve Sharika gibi birçok ünlü isimle yan yana yazılmıştı...

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Lewis Hamilton’ın adı geçen yıl da Gerard Pique’den olaylı şekilde ayrılan bir başka ünlü Kolombiyalı yıldız Shakira ile anıldı ancak bu aşk söylentileri kısa sürede unutulup gitti.

Gözden Kaçmasın Boşandıktan sonra kendine cerrah sevgili bulmuştu… Bir aşk daha hüsranla bitti Haberi görüntüle

Sofia Vergara Joe Manganiello’dan ayrıldıktan sonra yaşını, konumunu ve çocuk istememesi gibi konuları sorun etmeyecek “olgun” bir birliktelik istediğini söylemiş, daha sonra da Los Angeles’ta adı bilinen, başarılı bir ortopedi cerrahı olan Justin Saliman’la bir birlikteliğe yelken açmıştı.

Sofia Vergara ve Justin Saliman neredeyse bütün yazı adeta bir aşk tatilinde gibi bir arada geçirdikten sonra bilinmeyen bir sebepten yollarını ayırdı... Bu aşkın sessiz sedasız bitişi Vergara'nın geçen ekim ayında "Bekarım" açıklaması yapmasıyla ortaya çıktı

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BOŞANMA SONRASI İLK DENEMESİ HÜSRANLA BİTTİ

Sık sık birlikte mutlu pozlar veren Vergara ve Saliman’ın ilişkisi bir yıl içinde sona erdi. Güzel yıldız geçen yılın ekim ayında kendisine uzatılan mikrofonlara “Yeniden bekarım” demişti.

Sofia Vergara ve Lewis Hamilton arasında yeni bir aşk mı filizleniyor yoksa ikili dostça bir yemek mi yedi henüz sadece bir dedikodudan ibaret. Ancak ortaya çıkan fotoğraflar akıllara Vergara’nın kısa bir süre önceki sözlerini getirdi…

"YENİ YILDAN DİLEĞİM YENİ BİR AŞK" DEMİŞTİ

Ocak ayının hemen başında yapılan Altın Küre ödül töreninde kırmızı halıda konuşan Sofia Vergara gazetecilere yeni yıl dileklerini sıralamış, 2025’ten “sağlık, para ve yeni bir erkek arkadaş ya da belki bir sevgili” beklediğini söylemişti.

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Sofia Vergara’nın yeni yıl dileği daha yılın ilk ayı bitmeden gerçeğe mi döndü bilinmez ancak çok konuşulan fotoğrafların ardından paparazzilerin iki ünlü yıldızın peşinden ayrılmayacağı aşikâr…