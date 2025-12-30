Sevincinden aÄŸzÄ± kulaklarÄ±na vardÄ±: ÃœnlÃ¼ oyuncuya UkraynalÄ± gelin geliyor

Haberin DevamÄ±

Ã‡Ã¼nkÃ¼ Ã¼Ã§ erkek evladÄ±nÄ±n en bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼, ilk gÃ¶z aÄŸrÄ±sÄ± sevdiÄŸiyle niÅŸanlandÄ±!

BÃ¼yÃ¼k olasÄ±lÄ±kla Ã¼nlÃ¼ oyuncu da karÅŸÄ±lamaya hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yÄ±lda evladÄ±nÄ±n yuva kurmasÄ±na tanÄ±klÄ±k edecek.

Â

EN BÃœYÃœK OÄžLU NÄ°ÅžANLANDI

Bu, mutluluktan uÃ§an Ã¼nlÃ¼, yÄ±llarÄ±n sinema oyuncusu Sharon Stone'un ta kendisi!

67 yaÅŸÄ±ndaki Stone'un, eski kocasÄ± Phil Bronstein ile evliyken evlat edindiÄŸi oÄŸlu Roan Stone Bronstein, bir sÃ¼redir birlikte olduÄŸu UkraynalÄ± Anya Yevtushenko ile niÅŸanlandÄ±.

Kariyer alanÄ±nda da annesinin mesleÄŸinden uzaklaÅŸmayan ve film yapÄ±mcÄ±sÄ± olan Roan, mutlu haberi sosyal medya sayfasÄ±ndan duyurdu.

GenÃ§ damat adayÄ±, 22 yaÅŸÄ±ndaki sevgilisinin evlilik teklifini kabul ettiÄŸi o anÄ± da Instagram sayfasÄ±nda yer verdiÄŸi bir fotoÄŸraf eÅŸliÄŸinde herkese ilan etti.

Haberin DevamÄ±

Roan, sevgilisinin parmaÄŸÄ±ndaki yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne seren o fotoÄŸrafÄ± "niÅŸanlÄ±" mesajÄ± eÅŸliÄŸinde paylaÅŸtÄ±.

Stone'un eski eÅŸi Phil Bronstein ile evliyken evlat edindiÄŸi 25 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸlu Roan, mutlu haberi sosyal medya sayfasÄ±ndan duyurdu.





Roan da annesi gibi sinema sektÃ¶rÃ¼nde kariyer kurdu kendine. GenÃ§ adam bir film yapÄ±mcÄ±sÄ± oldu.





'HAYATIMDA TANIDIÄžIM EN Ä°LGÄ°LÄ° VE GÃœZEL KADIN'

HayatÄ±nÄ±n bu yeni dÃ¶nemi iÃ§in Ã§ok heyecanlÄ± olan Roan Stone Bronstein, Ä°ngiliz Daily Mail gazetesine verdiÄŸi demeÃ§te sevgilisi Anya Yevtushenko hakkÄ±nda "O hayatÄ±mda tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±m en ilgili ve en gÃ¼zel kadÄ±n. Ben dÃ¼nyanÄ±n en ÅŸanslÄ± adamÄ±yÄ±m" diye konuÅŸtu.

Sharon Stone'un da bu haberle Ã§ok mutlu olduÄŸu ve gÃ¼zel gelinini daha ÅŸimdiden baÄŸrÄ±na bastÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Haberin DevamÄ±

Roan Stone Bronstein, Ã¼nlÃ¼ oyuncu Sharon Stone ile gazeteci eÅŸi Phil Bronstein'Ä±n evliliÄŸi sÄ±rasÄ±nda 2000 yÄ±lÄ±nda evlatlÄ±k olarak aileye katÄ±ldÄ±. Ã‡ift, 2004 yÄ±lÄ±nda boÅŸandÄ±.

Kendisi hiÃ§ doÄŸal yollarla anne olmayan Sharon Stone'un Roan dÄ±ÅŸÄ±nda 20 yaÅŸÄ±nda Laird ve 19 yaÅŸÄ±nda Quinn adÄ±nda iki tane daha evlatlÄ±k oÄŸlu bulunuyor.

Anya Yevtushenko ile niÅŸanlanan Roan, Ukrayna dilini Ã¶ÄŸrenmek iÃ§in derslere de baÅŸladÄ±.





HAYATININ MERKEZÄ°NE ÃœÃ‡ EVLADINI KOYDU

GeÃ§irdiÄŸi beyin kanamasÄ± yÃ¼zÃ¼nden Ã¶lÃ¼mÃ¼n kÄ±yÄ±sÄ±ndan dÃ¶nen Sharon Stone, Ã¼Ã§ evladÄ±nÄ± hayatta her ÅŸeyin Ã¼stÃ¼nde tuttu ve bunu da hiÃ§ gizlemedi.

Haberin DevamÄ±

Stone, bundan iki yÄ±l Ã¶nce verdiÄŸi bir rÃ¶portajda "AnneliÄŸimi, Hollywood'un Ã¶nÃ¼ne koyduÄŸum iÃ§in mutluyum. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Hollywood'dakiler bana hiÃ§ Ã¶ncelik vermediler" diye konuÅŸmuÅŸtu.

Sharon Stone'un gelini olmaya hazÄ±rlanan Anya Yevtushenko, Ukrayna'da dÃ¼nyaya geldi. Ama 2020 yÄ±lÄ±nda Ã¼lkesini geride bÄ±rakÄ±p Kanada'ya gÃ¶Ã§ etti.

Bir Ã§evre hizmetleri ÅŸirketinde pazarlama bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde Ã§alÄ±ÅŸan Anya, sadece Roan'Ä±n deÄŸil onun ailesinin ve arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n da kalbini kazanmÄ±ÅŸ durumda.