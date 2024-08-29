Yeni sezona Deniz ve Arhan aşkı damga vuracak

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ÇOK HEYECANLIYIM

Burak Berkay Akgül, bir önceki projesinin de Kapadokya’da çekildiğini hatırlatarak “Kapadokya benim için dejavu gibi. Yine Kapadokya’nın güzellikleri içinde çekim yapıyor, vakit geçiriyoruz. Mahsun Kırmızıgül’ün çekiyor olması da açıkçası diziye farklı bir derinlik katıyor. Yan hikayelerin dahi güçlü, oyuncu kalitesinin yüksek olduğu bir dizi olduğu için çok heyecanlıyım.” dedi.



Akgül, canlandırdığı Arhan karakteriyle ilgili de değerlendirmelerde bulunarak “Arhan, Alaca ailesinin en küçüklerinden biri olsa da abilerine göre kendi hayatını, kendi düzenini kurmuş biri aslında. Aile, samimiyet, güven kavramları onun için çok önemli. Ama Deniz’in (Özgü Kaya) gelişi ile farklı bir yola girecek ve aile, bu duruma sadece şaşırmakla kalmayıp daha önce görmedikleri bir Arhan ile karşılaşacak.” diye konuştu.



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Güzel Aşklar Diyarı, Kapadokya’nın en köklü ailelerinden biri olan Alaca ailesinin gizemli ve entrikalarla dolu hikayesini, iki farklı kültürden gelen Arhan ve Deniz’in aşkı etrafında anlatıyor. Deniz’in (Özgü Kaya) Kapadokya’ya sürpriz gelişi ile birlikte aile içindeki dengeler altüst olurken Arhan aşkı ve ailesi arasında kalıyor.



Yönetmen koltuğunda Mahsun Kırmızıgül’ün oturduğu, Güzel Aşklar Diyarı’nın yapımını Med Yapım ve Boyut Film, yapımcılığını ise Fatih Aksoy üstleniyor. Özlem İnci Hekimoğlu ve Nil Güleç Ünsal’ın kaleme aldığı dizinin oyuncu kadrosu da oldukça güçlü. Halil Ergün, Özgü Kaya, Burak Berkay Akgül, Meltem Cumbul, Melis Birkan, Ege Kökenli, Özgür Emre Yıldırım, Ekin Aksoy, Berkan Şal, Ali Başar, İbrahim Dizlek, Miray Kaya, Yankı Ayhan, Yunus Narin, Ersel Şibil, Mustafa Arda Işık, Işıltı Su Alyanak, Lidya Atlik gibi isimleri kadrosunda buluşturan dizinin müzikleri ise yine Mahsun Kırmızıgül’e ait.

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Güzel Aşklar Diyarı, yakında Kanal D’de ekrana gelecek.