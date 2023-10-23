Yeni sezon sürprizlerle başlıyor

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EDA ELİF BAŞLAMIŞLI (ZEYNEP)

◊ “Aşk ve Umut” ile izleyici karşısına çıkıyorsunuz, dizi de çok beğeniliyor. İzleyiciden size gelen tepkiler nasıl?

- Çok güzel tepkiler alıyorum inanın. Daha önce de belli projelerde yer aldım fakat “Aşk ve Umut” projesinin içinde bulunmak beni çok çok mutlu ediyor. Haliyle seyircinin beğenisini kazanan bir projenin oyuncusu olmak kişisel olarak beni hem mutlu ediyor hem de gurur duyuyorum. Dizinin çok ciddi bir izleyici kitlesi var ve bunu sokağa çıktığımda anlayabiliyorum.

◊ Genç bir oyuncu olarak “Aşk ve Umut”un size katkıları neler?

- Her yeni proje yeni bir okul gibi. Setin uyumu, oyuncu arkadaşlarınız ile uyum, yönetmen, senarist ve en önemlisi yapımcı tarafı. Bu saydığım tüm ekip ile ortak dili bulmanız gerekiyor ve bunu yaparken de birçok konuda deneyim sahibi oluyorsunuz. Ben genelde proje seçiminde de böyle yaklaşıyorum. Bana bir şeyler katabilecek ve içinde bulunmaktan heyecan duyacağım projeleri tercih etmeyi doğru buluyorum. “Aşk ve Umut” projesi de tam bahsettiğim gibi bir proje.

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◊ Diziden sonra hayatınızda neler değişti?

- Ben hayat ile barışık ve daha çok güzellikleri görmeye çalışan biriyim. Hayatıma giren olumlu değişiklikler beni tam da yaşamak istediğim şekilde geliştirmiş ve mutlu etmiş oluyor. Bu projenin içinde bulunmak da beni yaşadığım hayatın içinde daha mutlu kılıyor. Bunun dışında yine hayatıma kaldığı yerden devam ediyorum. Kitap okuyorum, tiyatro oyunlarına gidiyorum, geziyorum ve yeni çıkan filmleri takip ediyorum.

FURKAN OKUMUŞ (EGE)

Ege’nin en sevdiğim özelliği kararlı olması

◊ “Aşk ve Umut” başarılı geçen ilk sezonun ardından ikinci sezonuyla yeniden izleyici karşısına çıkacak. İzleyici dizide Ege’yi çok sevdi. Peki, Ege’de sizi çeken şey neydi?

- Okuduğum zaman karakterde kendime benzer özellikler bulmak beni mutlu etti. Tabii ki Ege’nin daha net ve bağımlı olduğu durumlar var. Kendi hayatımda bir şeye bu kadar körü körüne bağlı olmasam da en azından kararlı ve dik duruşluluğu açısından Ege’yle ortak özelliklerimiz bulunuyor. Ege’yle tanışmak beni heyecanlandırdı ve mutlu etti, keyifle oynadığım bir karakter oldu. Ege’nin en sevdiğim özelliği kararlı olması ve aldığı doğru yanlış tüm kararların arkasında duran bir karakter olması...

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◊ Günlük dizide yer almanın artıları ve eksilerini neler?

- Aslında hem artıları hem de eksileri olan bir durum günlük dizide oynamak... Sürekli setteyiz. Çok çalışıyoruz, çok yoruluyoruz ama fazlasıyla keyif de alıyorum. Set ortamında fazlasıyla zaman geçirdiğiniz için aslında bir o kadar gelişiyorsunuz ve tecrübe kazanıyorsunuz.

◊ Furkan Okumuş’un kariyeriyle ilgili hayalleri, planları neler?

- Kariyerimle ilgili menajerimle birlikte bir yol haritası oluşturduk. Devamlı gelişen ve öğrenen bir oyuncu olmak istiyorum, her fırsatta kendimi geliştirmek için her yolu denemeye gayret gösteriyorum. Kurduğum çok güzel hayaller var.

HAKAN DİNÇKOL (KUZEY)

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İzleyicilerin olumlu yorumları bizim motivasyonumuz

◊ “Aşk ve Umut” ikinci sezonuyla yeniden izleyici karşısına çıkacak. Bu sene nasıl bir Kuzey izleyecek seyirci?

- Yorucu, aksiyon dolu ama bir o kadar da keyifli bir sezonu geride bıraktık. Bu sezon için de hazırlıklarımızı tamamladık ve çekimlere başladık. Haftada bir gün yayınlanan dizilerden farklı olarak her gün ekranda izleyicimizle buluşuyoruz. Bu da haftalık dizilere oranla çok daha yoğun bir programla çalışmamız anlamına geliyor. Bu anlamda izleyicilerin olumlu yorumları bizim için farklı bir motivasyon şekli.

◊ Bu sezon diziye girecek yeni karakterler ile işler daha da karışacak gibi duruyor siz neler söylemek istersiniz?

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- Bu sezon neler olacağını hep beraber yaşayıp göreceğiz. Bir önceki sezonda olup bu sezon devam etmeyen çalışma arkadaşlarımız oldu. Hepsine gösterdikleri özveriden dolayı teşekkür ediyorum. Bu sezon aramıza katılan arkadaşlarımızın da ekibe olumlu katkı sağlayacaklarını düşünüyorum. Önce sağlık... Sonrasında herkese huzurlu keyifli bir sezon diliyorum.

İLAYDA ORKUT (SILA)

Bambaşka birSıla göreceğiz

◊ Yeni sezonda nasıl bir Sıla görecek izleyici?

- Sıla çok naif saf ve temiz bir kız. Sevdikleri için kendini hiçe sayıp her şeyi yapabilecek biri. Bu sezonda yine sevdikleri için kendini hiçe sayarken bambaşka bir Sıla göreceğiz hep birlikte. İnanın Sıla neler yaşayacak ben de en az sizin kadar merak içindeyim.

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◊ “Aşk ve Umut” dizinin ikinci sezonunda izleyiciyi ne gibi sürprizler bekliyor?

- Bu sezon da büyük sürprizlerle karşılaşacağız. Heyecan ve merak hep üst seviyede olacak, ben de sabırsızlıkla bekliyorum.

◊ Gerçek hayatta Kuzey karakteri gibi birine âşık olur musunuz?

- Kuzey aslında çok iyi kalpli biri. Bakılınca aslında çok da kolay bir hayatı yok. Çok içine kapanık. Kalbi çok kırılmış ve bunu aşmakta insanlara inanıp güvenmekte çok zorlanıyor. Konuşmaktansa içinde yaşamayı seviyor, bu noktada Kuzey karakteri ve ben çok ayrılıyoruz. Ben daha çok enerjik, neşeli ve konuşkan bir insanım. Bu nedenle Kuzey gibi biriyle gerçek hayatta çok da iyi anlaşabileceğimi düşünmüyorum.