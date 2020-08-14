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Haber Giriş: 14.08.2020 - 10:58,Son Güncelleme:

Yeni sezon başlıyor

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Yeni sezon başlıyor
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KANAL D’nin sunuculuğunu Fatih Ürek’in yaptığı ilgiyle izlenen yarışma programı “Gelinim Mutfakta”, üçüncü sezonuna başlıyor.

Program, yenilenen dekoru ve yepyeni yüzleriyle 17 Ağustos Pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün saat 13.15’te ekranda olacak. Programda gelinler, belirlenen yemeği kendilerine ayrılan süre içinde yapmaya çalışacak. Kayınvalidelerden en yüksek puanı alan gelin, günün birincisi olarak yakasına bir çeyrek altın takacak. 5 günün sonunda haftanın birincisi olan gelin, beş altın bileziği koluna takmaya hak kazanacak. En düşük puanı alan gelin ise hayallerine veda edecek.

O da puan verecek

Gelinim Mutfakta” yarışmasında gelinlerin işi artık daha zor olacak. Çünkü bu sezon kayınvalidelerin yanı sıra Fatih Ürek de tadım ve puanlama yapacak.

 

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