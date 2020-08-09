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Televizyon
Haber Giriş: 09.08.2020 - 09:16,Son Güncelleme:

Yeni sezon başlıyor

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Yeni sezon başlıyor
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KANAL D’nin sunuculuğunu Hakan Ural ve Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı sevilen programı “Neler Oluyor Hayatta”, yeni sezona “merhaba” diyor.

Ural ve Namlı, yeni sezon için geçtiğimiz gün objektif karşısına geçti. Çekimlerde keyifli dakikalar yaşayan ikili, yeni sezonda da fark yaratacaklarının altını çizdi. Gündeme ve insana dair her şeyin konuşulduğu “Neler Oluyor Hayatta”, yarından itibaren hafta içi her gün saat 09.00’da Kanal D’de olacak.

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