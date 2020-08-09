Yeni sezon başlıyor

Ural ve Namlı, yeni sezon için geçtiğimiz gün objektif karşısına geçti. Çekimlerde keyifli dakikalar yaşayan ikili, yeni sezonda da fark yaratacaklarının altını çizdi. Gündeme ve insana dair her şeyin konuşulduğu “Neler Oluyor Hayatta”, yarından itibaren hafta içi her gün saat 09.00’da Kanal D’de olacak.