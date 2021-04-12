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Televizyon
Haber Giriş: 12.04.2021 - 10:21 | Son Güncelleme:

Yeni projeye yeni imaj

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Yeni projeye yeni imaj

Güzel oyuncu Tuvana Türkay, yeni dizisi için imajını yeniledi.

Oyunculuğu ve canlandırdığı farklı karakterlerle izleyicinin büyük beğenisini kazanan Türkay, yeni dizisi “Kağıt Ev” için saçlarını kestirdi. Erdal Beşikçioğlu ve Nur Fettahoğlu birlikte başrolü paylaşacak olan güzel oyuncunun yeni imajı, bir döneme damgasını vuran “Kara Melek”e benzetildi.

Yeni projeye yeni imaj

Yeni dizisiyle ilgili ser verip, sır vermeyen Tuvana Türkay’ın bu hali büyük beğeni kazanırken, dizide nasıl bir rolde izleyici karşısına çıkacağı merak konusu oldu.

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