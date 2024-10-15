Yeni oyuncu akademisi 20 Kasım'da açılıyor

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BAU Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu ve SAKM Genel Sanat Yönetmeni Kerem Alışık’ın imzaladığı protokolle “Sinema ve Televizyon Oyunculuğu Akademisi” kuruldu.

Geçtiğimiz gün Bahçeşehir Üniversitesi Güney Kampüs’te yapılan imza töreninde konuşan Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, “Sektör ilişkilerine en çok önem veren üniversitelerden biriyiz. Öğrenci arkadaşlarımızın yeteneklerini geliştirirken, sektöre de nitelikli insan kaynağı yaratıyoruz” dedi.

Kerem Alışık da “Bu iş birliğinden fevkalade mutluyum. Çocuklarımıza yeni olanaklar açmak, yeni bir algı yaratmak ve istedikleri her şeyi yapabilme şansını tanımak istiyoruz. Kendi vicdanında özgür, kendi gökyüzünde göçebe bireyler yetiştirmek çok arzuladığımız bir konu” diye konuştu.