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Yeni oyuncu akademisi 20 Kasım'da açılıyor

Güncelleme Tarihi:

#Sadri Alışık Kültür Merkezi#Kerem Alışık#SAKM
Yeni oyuncu akademisi 20 Kasımda açılıyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 15, 2024 09:35

Sadri Alışık Kültür Merkezi (SAKM) ile Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) eğitim alanında iş birliği yaptı.

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BAU Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu ve SAKM Genel Sanat Yönetmeni Kerem Alışık’ın imzaladığı protokolle “Sinema ve Televizyon Oyunculuğu Akademisi” kuruldu.

Geçtiğimiz gün Bahçeşehir Üniversitesi Güney Kampüs’te yapılan imza töreninde konuşan Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, “Sektör ilişkilerine en çok önem veren üniversitelerden biriyiz. Öğrenci arkadaşlarımızın yeteneklerini geliştirirken, sektöre de nitelikli insan kaynağı yaratıyoruz” dedi.

Kerem Alışık da “Bu iş birliğinden fevkalade mutluyum. Çocuklarımıza yeni olanaklar açmak, yeni bir algı yaratmak ve istedikleri her şeyi yapabilme şansını tanımak istiyoruz. Kendi vicdanında özgür, kendi gökyüzünde göçebe bireyler yetiştirmek çok arzuladığımız bir konu” diye konuştu.

Yeni oyuncu akademisi 20 Kasımda açılıyor


ÜNLÜLER DE DERS VERECEK

Akademide sinema ve televizyon alanında uzmanlaşmak ve kamera karşısındaki deneyimlerini artırmak isteyen oyuncu adaylarına eğitim verilecek. Prof. Dr. Nilay Ulusoy, Kerem Alışık, Özer Feyzioğlu, Derya Alabora, Harika Uygur, Dr. Sercan Özinan, Serkan Üstüner, Buket Çelik, Devrim Nas, Şencan Güleryüz, Mustafa Sancak, Hicran Yavuz, Hakan İnan ve Armağan Açıl’ın ders vereceği 252 saatlik eğitim programı 7 ay sürecek. Derslere 20 Kasım’da başlanacak.

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#Sadri Alışık Kültür Merkezi#Kerem Alışık#SAKM

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