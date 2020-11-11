MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriYeni Nesil Ajan XXX 3 filmi oyuncuları kimdir, konusu nedir? Yeni Nesil Ajan XXX 3 oyuncu kadrosu
GeriTelevizyon Yeni Nesil Ajan XXX 3 filmi oyuncuları kimdir, konusu nedir? Yeni Nesil Ajan XXX 3 oyuncu kadrosu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Televizyon
Haber Giriş: 11.11.2020 - 16:36 | Son Güncelleme:

Yeni Nesil Ajan XXX 3 filmi oyuncuları kimdir, konusu nedir? Yeni Nesil Ajan XXX 3 oyuncu kadrosu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yeni Nesil Ajan XXX 3 filmi oyuncuları kimdir, konusu nedir? Yeni Nesil Ajan XXX 3 oyuncu kadrosu
Abone Olgoogle-news

Yeni Nesil Ajan XXX 3 izleyicileri filmin oyuncularını ve konusunu merak ediyorlar. Yeni Nesil Ajan XXX 3 filminde başarılı isim Vin Diesel yer alıyor. Ajan-gerilim türündeki serinin üçüncü halkasında, hükümet ajanıyken ekstrem sporcuya dönüşen Xander Cage, kendini maruz bıraktığı sürgünden çıkıyor. İşte Yeni Nesil Ajan XXX 3 filmi oyuncuları ve konusu

Yeni Nesil Ajan XXX 3 filmi oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Yeni Nesil Ajan XXX 3 bu akşam yeniden izleyici karşısına çıkacak. Başrolünde Vin Diesel’in yer aldığı ‘Yeni Nesil Ajan XXX 3’ filminin yönetmen koltuğunda D.J. Caruso oturuyor. Filmin oyuncu kadrosunda ise; Donnie Yen, Deepika Padukone ve Kris Wu yer alıyor.

YENİ NESİL AJAN XXX 3 FİLMİ OYUNCULARI

Filmin oyuncuları arasında Vin Diesel, Donnie Yen, Deepika Padukone gibi isimler yer alıyor.

YENİ NESİL AJAN XXX 3 FİLMİ KONUSU

Ajan-gerilim türündeki serinin üçüncü halkasında, hükümet ajanıyken ekstrem sporcuya dönüşen Xander Cage, kendini maruz bıraktığı sürgünden çıkıyor. Pandora'nın Kutusu olarak bilinen, kötü ve durdurulamaz bir silahı ele geçirme savaşında ölümcül alfa savaşçısı Xiang ve ekibiyle çarpışıyor. Heyecan arayışındaki destekçilerden oluşan yepyeni bir grup kuran Xander, kendini dünya devletlerinin en üst düzeylerinde gizli anlaşmalara işaret eden ölümcül bir komplonun tuzağına düşmüş buluyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle