Yeni James Bond filminin yönetmeni belli oldu

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Dune, Arrival ve Blade Runner 2049 önemli filmlere imza atan başarılı yönetmen Denis Villeneuve’ün Bond serisinin yeni filmini yöneteceği açıklandı.

Açıklama filmin yapımcı şirketi Amazon MGM Studios tarafından yapıldı.

Yeni Bond filminin yönetmenlik koltuğuna oturacak ismin Denis Villeneuve olarak belirlenmesi şaşkınlık yarattı

Oscar adayı Kanadalı yönetmen, son olarak büyük başarı elde eden gişe rekorları kıran filmler Dune ve Dune: Part Two'nun yanı sıra Arrival, Sicario, Blade Runner 2049 ve Prisoners gibi filmlere imza atmıştı.

Şirketin duyurusundan sonra kendisi de bir açıklama yapan Denis Villeneuve “Sinemaya gitmeyle ilgili en eski anılarımdan bazıları 007 ile bağlantılı. Sean Connery'nin oynadığı Dr. No filminden beri babamla birlikte James Bond filmlerini izleyerek büyüdüm. Ben koyu bir Bond hayranıyım. Benim için o kutsal bir karakter,” dedi.

Bilim kurgu filmleri ve Dune uyarlamalarıyla Hollywood'un son dönemdeki en beğenilen yönetmenlerinden olan Denis Villeneuve Bond sersinin sıkı bir hayranı olduğunu söylüyor

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Villeneuve hayranlarını şaşırtan bu karar sonrasında “Bu geleneği onurlandırmak ve gelecekteki birçok yeni göreve yol açmak niyetindeyim. Bu büyük bir sorumluluk, ama aynı zamanda benim için inanılmaz heyecan verici ve büyük bir onur” sözlerini kullandı.

Denis Villeneuve, şu anda 2026'da gösterime girmesi planlanan üçüncü Dune filmi Dune: Messiah'ın çekimlerine başlamak üzere.

Usta yönetmenin gelecek projeleri arasında ayrıca Kleopatra hakkında bir tarihi drama, Arthur C. Clarke'ın bilim kurgu romanı Rendezvous with Rama'nın (Rama’yla Buluşma) uyarlaması ve Güney Koreli yazar Kim Bo-young'un bilim kurgu kısa öyküsünün uyarlaması var.

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Amazon MGM Studios'un başkanı Mike Hopkins dünkü açıklamasında “Denis'in James Bond'un yeni filmini yönetmeyi kabul etmesinden onur duyuyoruz. O, başarısı çektiği filmlerden belli bir sinema ustası... James Bond, günümüzün en büyük film yapımcılarından birinin ellerinde ve 007'nin yeni macerasına başlamak için sabırsızlanıyoruz.” dedi.

James Bond rolü daha önce Sean Connery ve Pierce Brosnan gibi aktörler tarafından canlandırıldı

Uzun yıllardır film serisinin yapımcılığını üstlenen Barbara Broccoli ve Michael G Wilson'ın yaklaşık 1 milyar dolarlık bir anlaşma ile haklarını Amazon MGM Studios'a devretmesinin ardından Bond markası büyük bir değişim geçirmeye başlamıştı.

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Denis Villeneuve'ün yönetmenliğe seçilmesi de bu değişim rüzgarının bir parçası oldu.

Yeni Bond filminin ne zaman çekilip vizyona gireceği henüz meçhul. Zaten yönetmenden önce herkes James Bond rolünü kimin üstleneceğini merak ediyor.

İngilizlerin medar-ı iftiharı olan Bond serisinin Daniel Craig'li son filmi No Time to Die'ın galasına kraliyet ailesi de tam kadro katılmıştı

Dünyanın en ünlü ajanına yılarca beyaz perdede hayat veren Daniel Craig son Bond filmi No Time to Die'ın dünya çapında 774 milyon dolar hasılat elde etmesinin ardından bu efsane seriden ayrılma kararı almıştı.

Son birkaç yıldır James Bond’u canlandıracak oyuncunun kim olacağı merakla bekleniyor ve bu yarışta şimdilik Aaron Taylor-Johnson, Theo James ve James Norton’un isimleri öne çıkmış durumda.

Daniel Craig tarihin tek sarışın Bond'u olarak başlarda eleştirilse de efsane seriyi 2000'lerde ayağa kaldıran isimdi ve ajanlıktan son filmle birlikte emekli oldu...

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Daniel Craig’in de destek verdiği İngiliz oyuncu Aaron Taylor-Johnson geçen yıl GQ'ya verdiği röportajda “Kendim için bir gelecek çizilmesine ihtiyacım olduğunu düşünmüyorum. Benim için ne çizilirse çizilsin, daha iyisini yapabileceğimi hissediyorum” diyerek yarıştan çekildiğini ima etmiş olsa da hâlâ adaylar arasında en şanslı isim onunki…

Geçen kasım ayında Barbara Broccoli, bir sonraki James Bond aktörü için Associated Press’e “Bir erkek olacak. Muhtemelen 30'lu yaşlarında olacak. Beyaz olması şart değil” şeklinde bir açıklama yapmıştı.

Yönetmen belli olsa da yeni Bond'u kimin oynayacağı henüz açıklanmadı... İngiliz aktör Aaron Taylor-Johnson'ın adı adaylar arasında öne çıkıyor

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Yeni Bond seçilecek oyuncunun yapımcı şirketle en az on yıllık film sözleşmesi yapması gerekecek.