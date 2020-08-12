Yeni hayat’ta imkansız aşk

BAŞROLLERİNİ Serkan Çayoğlu ve Melisa Aslı Pamuk’un paylaştığı “Yeni Hayat”ın çekimlerine temmuz ayında başlandı. Pandemiye karşı tüm önlemlerin alındığı sette çekimlere son sürat devam eden ekip, önceki gün hep birlikte objektif karşısına geçti. Dizi ekibi arasındaki uyum, fotoğraflara da yansıdı.



İMKÂNSIZ BİR AŞKIN HİKÂYESİ



Bir Red Arrow Studios şirketi olan Karga Seven Pictures Türkiye’den Ömer Özgüner ve Ümmü Burhan’ın yapımcılığını üstlendiği “Yeni Hayat” dizisinden bir tanıtım daha yayınlandı. Korumalığını yaptığı kadına âşık olan eski özel harekâtçının öyküsünü konu alan dizi, yakında ekrana gelmeye başlayacak. Dizi, tutkulu aşk sahneleriyle de ekrana damga vuracak.



GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU



Yönetmen koltuğunda Başak Soysal ve Cem Özüduru’nun oturduğu “Yeni Hayat”ın oyuncu kadrosunda Serkan Çayoğlu ve Melisa Aslı Pamuk’un yanı sıra Tayanç Ayaydın, Nilperi Şahinkaya, İpek Filiz Yazıcı, Nisa Sofiya Aksongur, Devrim Nas, Aziz Caner İnan, Nebil Sayın, Ayşe Tunaboylu, Begüm Akkaya, Furkan Kalabalık, Övül Özbay ve Seher Terzi de yer alıyor.