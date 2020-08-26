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Televizyon
Haber Giriş: 26.08.2020 - 10:40 | Son Güncelleme:

“Yeni Hayat”ın yayın tarihi belli oldu!

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“Yeni Hayat”ın yayın tarihi belli oldu!
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Kanal D’nin yeni dizisi 03 Eylül Perşembe akşamı başlıyor...

Başrollerinde Serkan Çayoğlu, Melisa Aslı Pamuk, Tayanç Ayaydın ve Nilperi Şahinkaya’nın yer aldığı Yeni Hayat, 03 Eylül Perşembe akşamı ilk bölümü ile ekrana gelecek.

Dizide, Adem Şahin (Serkan Çayoğlu), eşi Nevin (Nilperi Şahinkaya) ve kızı Ece’den (Nisa Sofya Aksongur) oluşan çekirdek ailesini geçindirmek için iş bulmak zorundadır. Ancak eski bir bordo bereli için bu o kadar da kolay değildir. Zengin iş adamı Timur Karatan’ın (Tayanç Ayaydın) eşi Yasemin Karatan’ın (Melisa Aslı Pamuk) koruma görevini üstlendiğinde olaylar farklı şekilde gelişecektir.

Genel hikayesini Elif Usman’ın yazdığı, yönetmenliğini ise Başak Soysal ve Cem Özüduru yaptığı dizinin yapımcılığını Karga Seven Pictures Türkiye’den Ömer Özgüner ve Ümmü Burhan üstleniyor.

Başrolleri kadar hikayesi ile de izleyicinin merakla beklediği Yeni Hayat, 03 Eylül Perşembe akşamı saat 20.00’de Kanal D’de...

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