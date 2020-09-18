Yeni Hayat son bölüm tam ve kesintisiz izle: Yeni Hayat 4. yeni bölüm fragmanı yayında!

Kanal D ekranlarında yayınlanan Yeni Hayat dizisi 17 Eylül Perşembe akşamı nefes kesen bir bölümle izleyici karşısına çıktı. Serkan Çayoğlu ve Melisa Aslı Pamuk 'un başrollerinde yer aldığı Yeni Hayat'ın bu haftaki bölümünde Adem'le yakınlaşmaya çalışan Yasemin'in kaçırılması heyecanlı anları ekranlara getirdi. Yeni Hayat'ın yayınlanan 4. bölüm fragmanında ise Adem'in Timur'la iş birliği yapması dikkat çekti. Kendi kurduğu tuzağın içine düşen Yasemin'in vurulup vurulmayacağı ise yeni bölümde belli olacak. İşte, Yeni Hayat son bölüm tamamı.

YENİ HAYAT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Adem, kendisini öpen Yasemin'in bir şeyler sakladığının farkındadır. Adem'in dikkatini dağıtmaya ve kafasını karıştırmaya devam eden Yasemin büyük bir tehlikeye doğru yürür. Adem mesleki içgüdülerine güvenerek bunun altında başka bir şey olduğunu düşünmekte ve bunu ortaya çıkartmanın yollarını aramaktadır.

Bir diğer taraftan Timur'un ortakları, Timur’un bir bordo bereliyi karısını koruması için işe almasını rahatsızlığını duyar. Timur, bu durumdan dolayı ortağı Abdullah ile karşı karşıya gelir. Yasemin ise kaçış planını gerçekleştirmek için harekete geçer. Ancak Yasemin büyük bir tehlikeyle karşı karşıya geleceğinin farkında değildir. Timur'la baş başa çıktıkları yolculukta Yasemin kaçırılıyor. Tüm bunlar olurken Adem’e gelen yeni bir teklif her şeyi daha da karışık bir hale getirir ve olaylar iyice çıkmaza girer.

YENİ HAYAT 4. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Timur'la iş birliği yaparak Yasemin'i kurtarmaya karar veriyor. Kunduzi ise Yasemin'e karşı istediği parayı almak için son kozunu oynuyor. . Yasemin, kendi kurduğu planın içinde başta Adem'i sonra da kendisini tehlikeye atmıştır. Adem, Timur'un parayı vermesini söyler ve Yasemin'i kaçıranlarla çatışmaya girer. Adem, Yasemin'i kurtarabilecek mi?