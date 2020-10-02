Yeni Hayat son bölüm HD full ve kesintisiz izle - Yeni Hayat 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Yeni Hayat dizisi 1 Ekim Perşembe akşamı nefes kesen bir bölümle diziseverlerin karşısına çıktı. Güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çeken konusuyla ekranlara gelen dizinin bu haftaki bölümünde Yasemin ve Timur arasında yaşanan olayların gün yüzüne çıkıp çıkmayacağı merak dolu anlara sahne oldu. Yeni Hayat'ın yayınlanan 6. bölüm fragmanında ise Ahmet’in ölümü ekranlara yansıdı. İşte, Yeni Hayat yeni bölüm fragmanı ve son bölümün tamamı.

YENİ HAYAT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Adem, şantaj mesajını telefonlarına kimin gönderdiğini öğrenmenin peşine düşer. Yasemin'in Adem'i öptüğü görüntülerin kayıt altına alınması her ikisi için de tehlikeli bir hale dönüşür. Adem, Timur ile birlikte Yasemin’i kaçıranların peşine düşerken Yasemin ise evde şantaj mesajını kimin gönderdiğini araştırır. Bu konuda ona en büyük Fatma'nın desteğini alan Yasemin, Gökçe'nin telefonunu ve bilgisayarını kurcalar. Diğer tarafta Nevin içine çekildiği bilinmezliği aşmanın yollarını ararken Adem'i kaybetme korkusu yaşar.

Yasemin, planlanan bir konferans sebebiyle Adem'i de alarak şehir dışına giderler. Bu durum aynı zamanda Adem’in Yasemin’in birbirlerini daha iyi tanımasına da imkan oluşturur. Ancak tehlikeli yakınlaşmalar yaşanması Adem ve Yasemin'e zor anlar yaşatır. Herkesi bekleyen sürpriz ise hiç ummadıkları anda ortaya çıkar.

YENİ HAYAT 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Yeni Hayat 6. Bölüm Fragmanı yayında! Ahmet’in ölümü her şeyi değiştiriyor!

Adem için zor zamanlar başlıyor! Timur, Adem’in peşine düşüyor!