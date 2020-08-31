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Haber Giriş: 31.08.2020 - 08:03 | Son Güncelleme:

“Yeni Hayat” için geri sayım başladı

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“Yeni Hayat” için geri sayım başladı
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Serkan Çayoğlu başrolünde yer aldığı ve ilk bölümü perşembe günü Kanal D’de yayınlanacak “Yeni Hayat” dizisi için geri sayıma başladığını söyledi ve ekledi “Çok heyecanlıyım.”

Kanal D ekranlarında 3 Eylül Perşembe akşamı başlayacak “Yeni Hayat” dizisinin başrol oyuncusu Serkan Çayoğlu önceki gün Vadistanbul’da görüntülendi.

Dizinin yayın günü için geri sayım yapan ünlü oyuncu, çok heyecanlı olduğunu söyledi: “Çekimler çok heyecanlı geçiyor. Sabırsızlıkla dizinin yayınlanmasını bekliyoruz.”

“Yeni Hayat” dizisinde Serkan Çayoğlu, Melisa Aslı Pamuk, Tayanç Ayaydın ve Nilperi Şahinkaya başrolleri paylaşıyor. Dizide, Adem Şahin (Serkan Çayoğlu), eşi Nevin (Nilperi Şahinkaya) ve kızı Ece’den (Nisa Sofya Aksongur) oluşan çekirdek ailesini geçindirmek için iş bulmak zorundadır.

Ancak eski bir bordo bereli için bu o kadar da kolay değildir. Zengin işadamı Timur Karatan’ın (Tayanç Ayaydın) eşi Yasemin Karatan’ın (Melisa Aslı Pamuk) koruma görevini üstlendiğinde olaylar farklı şekilde gelişecektir.,

“Yeni Hayat” için geri sayım başladı

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