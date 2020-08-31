“Yeni Hayat” için geri sayım başladı

Kanal D ekranlarında 3 Eylül Perşembe akşamı başlayacak “Yeni Hayat” dizisinin başrol oyuncusu Serkan Çayoğlu önceki gün Vadistanbul’da görüntülendi.



Dizinin yayın günü için geri sayım yapan ünlü oyuncu, çok heyecanlı olduğunu söyledi: “Çekimler çok heyecanlı geçiyor. Sabırsızlıkla dizinin yayınlanmasını bekliyoruz.”



“Yeni Hayat” dizisinde Serkan Çayoğlu, Melisa Aslı Pamuk, Tayanç Ayaydın ve Nilperi Şahinkaya başrolleri paylaşıyor. Dizide, Adem Şahin (Serkan Çayoğlu), eşi Nevin (Nilperi Şahinkaya) ve kızı Ece’den (Nisa Sofya Aksongur) oluşan çekirdek ailesini geçindirmek için iş bulmak zorundadır.



Ancak eski bir bordo bereli için bu o kadar da kolay değildir. Zengin işadamı Timur Karatan’ın (Tayanç Ayaydın) eşi Yasemin Karatan’ın (Melisa Aslı Pamuk) koruma görevini üstlendiğinde olaylar farklı şekilde gelişecektir.,

