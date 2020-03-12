MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriYeni Hayat dizisi yakında Kanal D'de başlıyor! 2 farklı aile 2 güçlü baba
GeriTelevizyon Yeni Hayat dizisi yakında Kanal D'de başlıyor! 2 farklı aile 2 güçlü baba
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Televizyon
Haber Giriş: 12.03.2020 - 08:34,Son Güncelleme:/

Yeni Hayat dizisi yakında Kanal D'de başlıyor! 2 farklı aile 2 güçlü baba

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yeni Hayat dizisi yakında Kanal D'de başlıyor! 2 farklı aile 2 güçlü baba
Abone Olgoogle-news

Kanal D, çekimleri devam eden “Yeni Hayat”ın ikinci tanıtım filmini yayınladı. Merakla beklenen dizi, çok yakında seyirciyle buluşacak.

YAKINDA EKRANDA

Serkan Çayoğlu, Melisa Aslı Pamuk, Tayanç Ayaydın ve Nilperi Şahinkaya’nın rol aldığı “Yeni Hayat”, ikinci tanıtım filmiyle de merak uyandırdı. Yönetmenliğini Başak Soysal ve Cem Özüduru’nun, yapımcılığını Karga Seven Pictures’ın üstlendiği dizi, yakında ekrana gelmeye başlayacak. Dizinin konusu ise şöyle:

KORUMA ARANIYOR

Adem Şahin, eşi Nevin ve kızı Ece’ye iyi bir hayat yaşatmak için iş bulmak zorundadır. Ancak eski bir bordo bereli için bu o kadar kolay değildir. İşadamı Timur Karatan da kızı ve eşini karanlık dünyasından uzak tutmak için bir koruma aramaktadır. Timur’un işe Adem’i almasıyla macera başlar.

Yeni Hayat dizisi yakında Kanal Dde başlıyor 2 farklı aile 2 güçlü baba

Tayanç Ayaydın işadamı Timur, Melisa Aslı Pamuk da onun eşi Yasemin rolünde seyirci karşısına çıkacak.
Yeni Hayat dizisi yakında Kanal Dde başlıyor 2 farklı aile 2 güçlü baba

Dizide Adem’i Serkan Çayoğlu, Nevin’i Nilperi Şahinkaya, kızları Ece’yi de Nisa Sofiya Aksongur canlandırıyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle