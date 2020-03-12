Yeni Hayat dizisi yakında Kanal D'de başlıyor! 2 farklı aile 2 güçlü baba

YAKINDA EKRANDA

Serkan Çayoğlu, Melisa Aslı Pamuk, Tayanç Ayaydın ve Nilperi Şahinkaya’nın rol aldığı “Yeni Hayat”, ikinci tanıtım filmiyle de merak uyandırdı. Yönetmenliğini Başak Soysal ve Cem Özüduru’nun, yapımcılığını Karga Seven Pictures’ın üstlendiği dizi, yakında ekrana gelmeye başlayacak. Dizinin konusu ise şöyle:

KORUMA ARANIYOR

Adem Şahin, eşi Nevin ve kızı Ece’ye iyi bir hayat yaşatmak için iş bulmak zorundadır. Ancak eski bir bordo bereli için bu o kadar kolay değildir. İşadamı Timur Karatan da kızı ve eşini karanlık dünyasından uzak tutmak için bir koruma aramaktadır. Timur’un işe Adem’i almasıyla macera başlar.



Tayanç Ayaydın işadamı Timur, Melisa Aslı Pamuk da onun eşi Yasemin rolünde seyirci karşısına çıkacak.



Dizide Adem’i Serkan Çayoğlu, Nevin’i Nilperi Şahinkaya, kızları Ece’yi de Nisa Sofiya Aksongur canlandırıyor.