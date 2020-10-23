Yeni Hayat 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı- Yeni Hayat son bölüm tam ve kesintisiz izle

Yeni Hayat 8. bölümüyle 22 Ekim Perşembe akşamı ekranlara geldi. Yasemin'in Timur'dan gördüğü şiddeti herkese açıkladığı son bölümde, evde yaşanan boşanma rüzgarı ekran başındakileri meraklandırdı. Diğer yandan Nevin'in yaptığı hamle çarpıcı gelişmelerden oldu. Dizinin son bölümü sonrası yayınlanan yeni bölüm fragmanında Adem'in işten kovulması ekranlara geldi. ise İşte, Yeni Hayat yeni bölüm fragmanı ve son bölümün tamamı.

YENİ HAYAT 8. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Adem ve Yasemin herkesten gizli konuşmalara ve buluşmalara devam eder. Nevin, Yasemin ve Adem’i yakınlaşmış bir şekilde görünce kıskançlık ve hayal kırıklığıyla eve gelir. Adem, Nevin'e durumu açıklamaya çalışsa da Nevin, Adem'i dinlemez ve gördüklerine inanır. Timur'un Yasemin'e imzalattığı belgelerin boşama belgeleri olduğunu öğrenen Yasemin, şaşkındır. Timur, ayrıca Yasemin'den boşanırken tüm mal varlığını da Yasemin'in üzerine geçirir. Fakat Yasemin, Timur'un ne yapmaya çalıştığını anlayamaz. Yasemin'in içini korku kaplar ve hem kendisini hem de Adem'i korumak için harekete geçer. Nevin ise içinde biriktirdiği kıskançlığı bastıramaz ve Timur’a Adem ve Yasemin’in çok yakın olduklarını söyler. Timur, Nevin’in yüzüne farklı şeyler söylese de içten içe Yasemin ve Adem’e öfkelenmiştir. Kıskançlık krizine girer.

Bir diğer yandan boşanmayla çalkalanan ev halkı Yasemin’in yaptığı hamle sonrası iyice sarsılır. Çünkü Yasemin, Timur'un yaşattığı şiddeti artık kimseden saklamaz. Yüzündeki morluklarla herkesin karşısına çıkan Yasemin, Timur'a karşı meydan okumayı amaçlar. Diğer yandan Ferda Fatma'ya tuzak kurarak Fatma'nın yerine geçer eve iyice yerleşir. Yasemin boşanma gerçekleştiği için kaçmaya karar verir ve Adem’den yardım ister. Yasemin'in teklifini kabul eden Adem, artık plana ortaktır. Yasemin, gitmeden önce Timur’u son bir darbeyle sarsmak ister. Ancak Yasemin'in darbesiyle Timur ve Adem karşı karşıya gelir. Adem ve Yasemin kurdukları planı gerçekleştirebilecekler mi?

YENİ HAYAT 9. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Yeni Hayat 9. Bölüm Fragmanı yayında! Timur, Adem'i kovuyor!

Yasemin'in içinde bulunduğu durum artık çevresindekileri de rahatsız eder. Yasemin'in uğradığı şiddetten yorulmuştur.

Timur ise en son çareyi Adem'i kovmakta bulur. Adem'e onu kovduğunu söyler!