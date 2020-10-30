Yeni Hayat 9. bölüm tam ve kesintisiz izle - Yeni Hayat final bölümünün tamamı yayınlandı 29 Ekim

Yeni Hayat 29 Ekim Perşembe akşamı final bölümüyle sevenlerinin karşısına çıktı. Yönetmen koltuğunda Başak Soysal ve Cem Özüduru'nun oturduğu Yeni Hayat'ın final bölümünde heyecanlı gelişmeler yaşandı. Yeni bir hayat kurmak için yola çıkan Yasemin'in Adem'i bırakıp bırakmayacağı ise çarpıcı gelişmelerden oldu. İşte, Yeni Hayat 9. final bölümün tamamı.

YENİ HAYAT 9. BÖLÜMDE (FİNAL) NELER OLDU?

29 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlanan Yeni Hayat 9. Bölümünde Yasemin, Adem’i bırakıp gidebilecek mi?

Yasemin'in yaptığı basın açıklaması sonrası karşı karşıya gelen Timur ve Adem arasındaki gerilim iyice yükseliyor. Bu gerilimi Adem’e gelen sürpriz telefon bozar. Adem vakıftan hızla çıkarken, Yasemin ve Furkan da Timur’dan olabildiğince uzağa giderler. Fakat Ejder’in kurduğu büyük planla Adem ve Yasemin hiç olmadığı kadar sarsılacaklardır. Bu sırada bir sonraki gün gerçekleşecek sevkiyat için taraflar arasındaki dengeler değişmektedir.

Timur bir yandan Yasemin’le sınanacak hale gelirken, bir yandan da sevkiyattaki konumunu korumaya çalışacaktır. Adem ise sevkiyatın kaderini değiştirirken Ejder’in yoluna çıkmasıyla kendi kaderinin de değiştiğini çok acı bir sınavla öğrenecektir. Yasemin’in Furkan’la verdiği yeni karar, hem Timur’un tüm şiddetini açığa çıkaracak hem de Yasemin’in Furkan’la sınanmasına yol açacaktır. Yeni bir hayat kurmak için yola çıkan Yasemin, Adem’i bırakıp gidebilecek midir? Adem göreviyle ailesi arasında sıkışıp hayatındaki büyük sırrı öğrenecek midir?