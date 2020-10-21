Yeni Hayat 8. bölüm 2. fragmanı yayınlandı - Yeni Hayat yeni bölümde Nevin Adem ve Yasemin'i yakalıyor

Başrollerinde Serkan Çayoğlu, Melisa Aslı Pamuk, Tayanç Ayaydın ve Nilperi Şahinkaya gibi isimlerin yer aldığı Yeni Hayat 22 Ekim Perşembe akşamı 8. bölümüyle Kanal D ekranlarında yayınlanacak. Yeni Hayat 8. yeni bölüm fragmanında Nevin Timur'a gidip Adem ve Yasemin'in arasında bir ilişki olduğunu söylemesi çarpıcı gelişmelerden oldu. İşte, Yeni Hayat 8. bölüm 2. fragmanından görüntüler.

YENİ HAYAT 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Yeni Hayat 8. Bölüm 2. Fragmanı yayında! Nevin, Adem ve Yasemin'i gizlice konuşurken yakalıyor!

Adem, Yasemin'in çektiklerine daha fazla kayıtsız kalamaz. Bu yüzden ona yardım edeceğini söyler. Bu sırada onların bu konuşmalarını Nevin görür. Aralarındaki ilişkinin boyutunun farkı olduğunu hisseder. Adem'le konuşmasında onun Yasemin ile olan birlikteliklerini kıskançlıkla sorgular. Adem, ne kadar inkar etse de karısına sözünü geçiremez. Timur da, Yasemin'in peşindedir. Nevin'den duyduklarını beyninde büyütmüştür ve fırsatını bulduğu ilk anda Yasemin'den acısını çıkartır.

Nevin, şüphelerinin arkasında durarak Adem'e Yasemin'in ona aşık olduğunu söylüyor. Nevin ve Adem, Yasemin yüzünden karşı karşıya geliyor. Adem ise Nevin'in söylediklerini kabul etmeyerek Nevin'i ikna etmeye çalışıyor. Nevin, Adem'in söylediklerine inanacak mı?