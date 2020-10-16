Yeni Hayat 7. son bölüm tek parça ve kesintisiz izle - Yeni Hayat 8. bölüm fragmanı yayınlandı

Yeni Hayat 7. bölümüyle 15 Ekim Perşembe akşamı ekranlara geldi. Timur'un yeni ortağı olarak Ejder'i yemeğe davet ettiği son bölümde, Nevin'in giderek tehlikeli bir hal alması ekranlara yansıdı. Son bölüm sonrası yayınlanan Yeni Hayat 8. bölümünde ise, Nevin'in Timur'a Yasemin ve Adem arasında bir ilişki olduğunu söylemesi heyecan oluşturdu. İşte, Yeni Hayat yeni bölüm fragmanı ve son bölümün tamamı.

YENİ HAYAT 7. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Timur'un yeni ortağı Yasemin ve Adem'i şoke eden biridir. Yasemin, Timur'un yeni ortağı Ejder'i katıldığı yemekte görünce renk vermemek için çabalar. Yeni ortak Ejder ise oldukça profesyonel ve planlı olarak Karatan ailesinin içine girer. Fakat diğer yandan yeni ortağın kim olduğunu öğrenen Yasemin ve Adem'in tüm planları da suya düşer. Yasemin, yeni ortağın tehditleriyle Adem'den uzak durmak zorunda kalır.

Bu durumun farkında olan Adem, işin arkasında kimlerin olduğunu araştırmak için Rasim’le stratejilerini değiştirmeye karar verirler. Nevin ise Ferda konusunda artık iyice köşeye sıkışır. Kendi başına karanlık bir plan yapan Nevin teyzesinin ısrarıyla Timur'dan Ferda'nın istediği parayı rica eder. Ancak Nevin bu planla istemediği bir şey yapmak zorunda kalacak ve her şey daha da kötüleşecektir. Timur Bekir’le Abdullah’ın ölümünden zarar görmemek için yeni hamleler yaparken, Adem ve Yasemin için çember iyice daralır.

YENİ HAYAT 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Yeni Hayat 8. Bölüm Fragmanı yayında! Nevin, Timur'a Yasemin ve Adem arasındakileri açıklıyor!

Nevin Timur'a gidip Adem ve Yasemin'in arasında bir ilişki olduğunu söylüyor. Bunu duyan Timur ise hain planlarını devreye sokuyor. Malvarlığını boşanmadan önce Yasemin'in üzerine geçirmek isteyen Timur'un planı nasıl işleyecek?