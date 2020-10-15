Yeni Hayat 7. bölüm 2. fragmanı yayınlandı - Yeni Hayat yeni bölümde Nevin'in yalanı ortaya çıkıyor!

Yeni Hayat dizisi yeni bölümü 15 Ekim Perşembe akşamı ekranlara gelecek. Serkan Çayoğlu, Melisa Aslı Pamuk, Tayanç Ayaydın, Nilperi Şahinkaya gibi güçlü oyuncu kadrosu ile Kanal D ekranlarında sevenleri ile buluşan Yeni Hayat'ın 7. bölümünde Nevin'in Timur'dan 50 bin TL istemesi dikkat çekti. İşte, Yeni Hayat 7. bölüm 2. fragmanından görüntüler.

YENİ HAYAT 7. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Timur’a karşı güçlerini birleştirirken ilişkilerini de farklı bir boyuta taşıyan Adem ile Yasemin, yeni planlar yapmak istemektedir. Bu sırada Timur’un yeni ortağı belli olmuştur. Yasemin Timur’la birlikte katıldığı yemekte yeni ortağın kim olduğunu görünce yapılan tüm planlar da suya düşer.

Yeni ortak Yasemin’e Adem’den uzak durmasını söyler. Adem’ de bu durumdan rahatsız olmuştur. İşin arkasında kimlerin olduğunu araştırmak için Rasim’le stratejilerini değiştirmeye karar verirler. Bu sırada Nevin, Ferda konusunda artık iyice köşeye sıkışmıştır. Kendi başına karanlık bir plan yapar. Bu planla istemediği bir şey yapmak zorunda kalacak ve her şey daha da kötüleşecektir. Timur Bekir’le Abdullah’ın ölümünden zarar görmemek için yeni hamleler yaparken, çember Adem ve Yasemin için daralmaktadır.

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Yasemin'in yaşadığı şiddetten kaçıp yeni bir hayata ulaşma çabası bir trajediyle sonuçlanmıştır. Timur giderek daha tehlikeli bir insan haline mi gelmektedir? Kafasındaki kuşkular, bir yandan vicdan onu Adem'le başka bir planın içine savurur. Adem ona yardım edecektir. Eğer dediklerini yaparsa Yasemin özgürlüğüne Timur da hak ettiği cezayı çekmek için adalete teslim edilecektir.

Ancak ikisinin sık sık yan yana gelmesi Nevin'in de dikkatini çekmektedir. İçine düştüğü şüphe Nevin'e belki de hayatının bir diğer hatasını yaptıracaktır. Üstelik Adem'den saklaması gereken sır her geçen gün daha fazla hayatını alt üst ederken. Tüm bunlar olurken Yasemin bambaşka bir olayla sarsılır. Polislerin bulduğu ipucu Yasemin'i daha da tehlikeli bir noktaya getirmiştir. Adem bir kez daha onu koruyabilecek midir?