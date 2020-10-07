Yeni Hayat 6. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı - Adem'den Yasemin'e şaşırtan teklif

Başrollerinde Serkan Çayoğlu, Melisa Aslı Pamuk, Tayanç Ayaydın ve Nilperi Şahinkaya gibi isimlerin yer aldığı Yeni Hayat 8 Ekim Perşembe akşamı 6. bölümüyle Kanal D ekranlarında yayınlanacak. Yeni Hayat 6. bölüm fragmanında Timur'un suçlarını ortaya çıkartmak için Yasemin'in polisle işbirliği yapması çarpısı gelişmelerin sinyallerini verdi. İşte, Yeni Hayat yeni bölüm fragmanları.

YENİ HAYAT 6. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Yeni Hayat 6. Bölüm Fragmanı - 2 yayında! Adem, Yasemin'e riskli bir teklif ile gidiyor!

Adem, Yasemin ile konuşmaya gider. Yasemin ise Timur'dan dolayı kendisini asla güvende hissetmemektedir. Ancak Adem'in Timur konusunda farklı planları vardır. Yasemin'e oldukça riskli olan bir teklif sunar. Ya hep ya hiç diyen bu teklif Yasemin'e özgürlüğü vadeder. Timur'un suçlarını ortaya çıkartmak için Yasemin polis ile iş birliği yapacaktır. Adem her koşulda Yasemin'in yanında olduğunu söyler. Diğer taraftan Nevin de Adem'den şüphelendiği için başka türlü planlar peşindedir.

Adem için zor zamanlar başlıyor! Timur, Adem’in peşine düşüyor! Yasemin, Ahmet'in ölümünden kendisini sorumlu tutsa da Ahmet'i kimin öldürdüğünün peşine düşer. Adem ise Ece'yle mektup gönderen kişinin Kunduzi olduğunu öğrenir. Adem, Kunduzi'yi araştırırken Timur da Adem'i takip ettirir.