Yeni Hayat 6. son bölüm tek parça ve full izle - Yeni Hayat 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Yeni Hayat 6. bölüm tek parça yayınlandı. Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkan Yeni Hayat son bölümünde, Adem ve Yasemin'in yakınlaşması Nevin'in dikkatini çekti. İşte, kaçıranlar için Yeni Hayat 8 Ekim 6. son bölüm tam ve kesintisiz izleme linki ve Yeni Hayat yeni bölüm fragmanı.

YENİ HAYAT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yasemin'in şiddetten kaçıp yeni bir hayata kavuşması hüsranla sonuçlanıyor. Ahmet'in ölümü ise gizemli kapıların tek tek açılmasına neden oluyor. Timur, yaşanan olaylar sonrasında, Adem başta olmak üzere herkesten şüpheleniyor. Yasemin'in kafasındaki soru işaretleriyle vicdanı arasında Adem'le yeni bir yola savrulur. Yeni bir hayata kavuşması için Yasemin'in son umudu Adem'dir. Yasemin, eğer Adem'in dediklerini yaparsa özgürlüğüne Timur da hak ettiği cezayı çekmek için adalete teslim edilecektir.

Ancak ikisinin sık sık yan yana gelmesi Nevin'in de dikkatini çekmektedir. İçine düştüğü şüphe Nevin'e belki de hayatının bir diğer hatasını yaptıracaktır. Üstelik Adem'den saklaması gereken sır her geçen gün daha fazla hayatını alt üst ederken. Tüm bunlar olurken Yasemin bambaşka bir olayla sarsılır. Polislerin bulduğu ipucu Yasemin'i daha da tehlikeli bir noktaya getirmiştir. Adem bir kez daha onu koruyabilecek midir?

YENİ HAYAT YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Yeni Hayat 7. Bölüm Fragmanı yayında! Adem'in hayatını altüst edecek gerçek ne?

Adem'in kızı ile ilgili olan bir gerçek hem Adem'in hem de Nevin'in hayatını değiştirecektir. Aniden çıkagelen sürpriz kişi bu durumun habercisi olur.

Yasemin ise Timur'un işlerinden yakayı sıyırmaya çalışırken kendini yeni bir durumun ortasında bulacaktır.