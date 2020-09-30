Yeni Hayat 5. yeni bölüm 3. fragmanı yayınlandı - Timur köşeye sıkışıyor!

Serkan Çayoğlu ve Melisa Aslı Pamuk'un başrollerini paylaştığı Yeni Hayat 1 Ekim Perşembe günü 5. bölümüyle diziseverlerin karşısına çıkacak. Kanal D'nin ilgi gören ve sevilen dizisi Yeni Hayat'ın 5. bölüm fragmanında Timur'un Yasemin'e gösterdiği şiddet olayının ortaya çıkmasından korkması ekranlara yansıdı. Yeni bölüm fragmanında Adem'in peşini bırakmayan Kundizi'nin Ece'nin hayatını tehlikeye sokması heyecanlı anların sinyallerini verdi. İşte, Yeni Hayat 5. yeni bölüm fragmanından görüntüler.

YENİ HAYAT 5. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yasemin ve Adem’in telefonlarına gönderilen şantaj mesajı onlar için tehlikeli bir hale dönüşmeye başlar. Adem, Timur ile birlikte Yasemin’i kaçıranların peşine düşerken Yasemin ise evde şantaj mesajını kimin gönderdiğini araştırmaktadır. Bu konuda ona en büyük yardımı Fatma vermektedir. Diğer tarafta Nevin içine çekildiği bilinmezliği aşmanın yollarını aramaktadır.

Yasemin, kalabalık ve ilgi çeken bir konferansta kadınların yaşadığı şiddete karşı çıkmak için harekete geçiyor. Timur ise Yasemin'e uyguladığı şiddetin ortaya çıkmasından korkuyor. Yasemin'in hazırladığı konuşma herkesi şaşırtıyor. Timur, Yasemin'in Adem'e, aralarındaki tartışmaları ve şiddeti anlattığını anlıyor ve büyük bir öfke yaşıyor.