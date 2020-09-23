Yeni Hayat 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Yeni Hayat yeni bölümde Yasemin ve Adem'i şoke eden tehdit!
Yeni Hayat 4. yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. Her hafta perşembe akşamları Kanal D ekranlarında seyirci karşısına çıkan ve büyük beğeni ile takip edilen Yeni Hayat'ın yeni bölüm fragmanda Yasemin'i korumaya çalışan Adem'in vurulması dikkat çekti. Diğer yandan Yasemin'in Adem'e Timur ve evliliği hakkında tüm gerçekleri anlatması heyecanlı gelişmelerin sinyallerini verdi. Yeni Hayat 24 Eylül Perşembe akşamı 4. bölümü ile merak dolu anlara sahne olacak. İşte, Yeni Hayat 4. bölüm 2. fragmanı ve bu haftaki bölümün özeti.
Yeni Hayat dizisi yeni bölümü 24 Eylül Perşembe akşamı ekranlara gelecek. Serkan Çayoğlu, Melisa Aslı Pamuk, Tayanç Ayaydın, Nilperi Şahinkaya gibi güçlü oyuncu kadrosu ile Kanal D ekranlarında sevenleri ile buluşan Yeni Hayat'ın 4. bölüm fragmanına heyecanlı anlar yansıdı. Adem ve Yasemin'in yakınlaşma görüntülerinin cep telefonlarına geldiği fragmanda, Adem'in gerçekleri öğrenmesi heyecan yarattı. İşte, Yeni Hayat 4. bölüm fragmanından görüntüler.
YENİ HAYAT 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI
Yeni Hayat 4. Bölüm 2. Fragmanı yayında! Adem, Timur'un ailesini koruduğu sırada yaralanıyor!
Yasemin, Adem'e geçmişte neler yaşadığını anlatmaktadır. Timur'un kendisini evliliğe devam etmesi için zorladığından bahseder. İlk etapta Timur'u sevdiğinden bahseden Yasemin, Timur'un nasıl değiştiğini anlatır. Kardeşiyle kendisini tehdit ettiğini de söyler. Adem, Yasemin'in söylediklerini şaşkınlıkla dinler.
Bu sırada hem Adem'in, hem de Yasemin'in telefonlarına bir fotoğraf düşer. Fotoğrafta ikisinin fazla samimi olduğu görülmektedir. Bu fotoğraf her ikisini de ipe götürebilecek derecede tehlikelidir.
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