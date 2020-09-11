Yeni Hayat 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Yasemin Adem'i öpüyor

Kanal D ekranlarında yayınlanan Yeni Hayat dizisi 10 Eylül akşamı sevenlerinin karşısına çıktı. Yeni Hayatı'ın son bölümünde Yasemin'i tehdit eden adamların Adem'in kızıyla ona haber göndermesi dikkat çekti. Yeni Hayat'ın yayınlanan yeni bölüm fragmanında Yasemin'in hedef şaşırtmaya çalıştığının farkın eden Adem'in vereceği tepki dikkat çekti. İşte, Yeni Hayat yeni bölüm fragmanı.

YENİ HAYAT 3. BÖLÜMDE NELER OLACAK

Yeni Hayat 3. Bölüm Fragmanı yayında! Yasemin, Adem'i kendine aşık etmeye çalışıyor.

Yasemin, Kunduzi'nin dediğini yapar ve Adem'le yakınlaşmaya çalışır. Genç kadının tek çözüm yolu Adem'in kafasını karıştırmak ve peşinden sürdüğü izi kaybetmektir. Ancak Adem, Yasemin'in hedef şaşırtmaya çalıştığının farkındadır. Peki Adem, Yasemin'in yakınlaşmasına ne kadar karşı koyabilecek?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Adem, adım adım Yasemin’in Timur’dan kurtulmak için yaptığı kaçırılma planını çözmeye yaklaşmaktadır. Bu da Yasemin’in hatalar yapmasına ve yanlış kararlar almasına neden olmaktadır. Timur’un baskıcı tavrı da bunların üzerine eklenince Yasemin kendini iyice köşeye sıkışmış hissetmeye başlar.

Diğer taraftan Nevin de Adem ve yeni işi ile ilgili sorular sormaya başlamıştır. Maddi olarak rahat edeceklerini düşünürken bu yeni iş onun kocasını kıskanacağı bir hal almaya başlamıştır. Zaman ilerledikçe Yasemin’in kaçış planındaki en büyük engel Adem olmaya başlar. Kunduzi de bu engeli ortadan kaldırmak için Adem’e kızı Ece ile bir mesaj yollar. Her şeyin sonunda Yasemin’in yapacağı hamle Adem ve onu yeni bir yola savuracaktır.