Yeni Hayat 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yasemin Timur'un yanında kaçırılıyor!

Kanal D ekranlarında yayınlanan, Serkan Çayoğlu Adem Şahin’i, Melisa Aslı Pamuk Yasemin Karatan gibi oyuncuların başrollerinde yer aldığı Yeni Hayat 17 Eylül Perşembe akşamı 3. bölümü ile sevenlerinin karşısına çıkacak. İlgi gören dizinin yayınlanan 3. bölüm fragmanında Kunduzi'nin dediğini yapan Yasemin'in Adem'le yakınlaşmaya çalışması dikkat çekti. Yasemin'in kaçırılması ise bu haftaki bölüme damga vuracak. İşte, Yeni Hayat 3. bölüm fragmanı.

YENİ HAYAT 3. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yasemin, Kunduzi'nin dediğini yapar ve Adem'le yakınlaşmaya çalışır. Genç kadının tek çözüm yolu Adem'in kafasını karıştırmak ve peşinden sürdüğü izi kaybetmektir. Ancak Adem, Yasemin'in hedef şaşırtmaya çalıştığının farkındadır. Peki Adem, Yasemin'in yakınlaşmasına ne kadar karşı koyabilecek?

Yasemin ve Timur arasında neler oluyor? Yasemin amacına ulaşabilecek mi?

Yasemin, Adem'in ilgisini çekmeye devam eder. Bir yandan da Timur'dan kurtulmanın planını yapar. Yasemin Timur'la çıktıkları yolda silahlı adamlar tarafından kaçırılır. Yasemin'in kaçırıldığını duyan Adem ne yapacak?

YENİ HAYAT SON BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Adem, adım adım Yasemin’in Timur’dan kurtulmak için yaptığı kaçırılma planını çözmeye yaklaşmaktadır. Bu da Yasemin’in hatalar yapmasına ve yanlış kararlar almasına neden olmaktadır. Timur’un baskıcı tavrı da bunların üzerine eklenince Yasemin kendini iyice köşeye sıkışmış hissetmeye başlar.

Diğer taraftan Nevin de Adem ve yeni işi ile ilgili sorular sormaya başlamıştır. Maddi olarak rahat edeceklerini düşünürken bu yeni iş onun kocasını kıskanacağı bir hal almaya başlamıştır. Zaman ilerledikçe Yasemin’in kaçış planındaki en büyük engel Adem olmaya başlar. Kunduzi de bu engeli ortadan kaldırmak için Adem’e kızı Ece ile bir mesaj yollar. Her şeyin sonunda Yasemin’in yapacağı hamle Adem ve onu yeni bir yola savuracaktır.