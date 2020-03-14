“Yeni Hayat” 26 Mart Perşembe akşamı başlıyor...
Kanal D’nin, çekimleri tüm hızıyla devam eden yeni dizisi Yeni Hayat’ın yayın günü belli oldu. Başrollerinde Serkan Çayoğlu, Melisa Aslı Pamuk, Tayanç Ayaydın ve Nilperi Şahinkaya’nın yer aldığı Yeni Hayat, 26 Mart Perşembe akşamı ilk bölümü ile ekrana gelecek.
Dizide, Adem Şahin (Serkan Çayoğlu), eşi Nevin (Nilperi Şahinkaya) ve kızı Ece’den (Nisa Sofya Aksongur) oluşan çekirdek ailesini geçindirmek için iş bulmak zorundadır. Ancak eski bir bordo bereli için bu o kadar da kolay değildir. Zengin iş adamı Timur Karatan (Tayanç Ayaydın)’ın eşi Yasemin Karatan (Melisa Aslı Pamuk)’ın koruma görevini üstlendiğinde olaylar farklı şekilde gelişecektir
Senaryosunu Elif Usman’ın yazdığı, yönetmenliğini ise Başak Soysal ve Cem Özüduru yaptığı dizinin yapımcılığını bir Red Arrow Studios şirketi olan Karga Seven Pictures Türkiye’den Ömer Özgüner ve Ümmü Burhan üstleniyor.
Başrolleri kadar hikayesi ile de izleyicinin merakla beklediğiYeni Hayat 26 Mart Perşembe Kanal D’de..
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